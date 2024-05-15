Взрывы на аэродром в Бельбеке и в Сумах: главные события ночи 15 мая

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Взрыв в Крыму ночью

В Севастополе после 02:00 ночи были слышны мощные взрывы. Местные жители жаловались, что не было сигнала воздушной тревоги.

Взрывы слышали в районе аэродрома Бельбек. Предварительно, есть прилет, также работала российская ПВО. Слышали взрывы, похожие на детонацию снарядов. Местные видели зарево.

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Взрывы были слышны в Евпатории и в Бахчисарайском районе.

На спутниковых снимках фиксируется три очага пожаров на аэродроме Бельбек в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов.

Угроза наступления в Сумской области

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх заверил, что ситуация в области контролируемая. По его словам, завершается строительство фортификационных сооружений. Продолжаются работы на третьем рубеже обороны.

Так Владимир Артюх отреагировал на слова руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова об угрозе наступления российских оккупантов на Сумщине.

Взрыв в Сумах

Ночью 15 мая в Сумах слышали взрыв. Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах. Пока официальной информации о том, что произошло, нет.

ВСУ на Харьковщине отошли на позиции возле Лукьянцев и Волчанска

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что украинские войска переместились на более выгодные позиции в районе Волчанска и Лукьянцев Харьковской области. Ситуация с боями в этих районах остается достаточно тяжелой.

Российский враг концентрировал свои усилия в Харьковской области, а также на Краматорском и Покровском направлениях.

Взрывы в Ростовской области

Сегодня утром в результате дронов-камикадзе ударили по топливной базе в Пролетарском районе Ростовской области — прогремело два взрыва. Губернатор Ростовской области Василий Голубев уверяет, что пожара на НПЗ не произошло, пострадавших нет.

Франция передаст Украине ракеты для ЗРК SAMP/T

Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украине пришлют новую партию ракет класса земля-воздух Aster 30 для ранее переданных наземных комплексов ПВО SAMP/T.

Полномасштабная война в Украине длится уже 812-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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