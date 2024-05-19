ВСУ заставили войска РФ снизить активность на Харьковском направлении – ОСГВ Хортица

На Харьковском направлении за последние сутки Силам обороны удалось заставить врага значительно снизить активность, а также частично вернуть позиции, захваченные оккупантами.

О ситуации в Харьковской области в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин.

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— Сейчас на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Нашим Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию в Волчанске, продолжаются контрударные действия и в других районах приграничья на Харьковщине, — объяснил он.

По его словам, оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону в направлении Волчанска и Зеленого, а также захватить сам Волчанск, сочетая наземные штурмы с авиаударами.

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— В течение суток сброшено две управляемые авиабомбы, в частности по Харькову, 5 КАБов было по Веселому и 4 — по Липцам… Предварительно, потери врага на этом направлении за сутки составили 125 человек, уничтожено 31 единицу техники и вооружения врага, а также 3 танка, 6 пушек, миномет и 15 укрытий противника, — уточнил Волошин.

Спикер отметил, что РФ сосредоточила основные усилия в направлении Стрелечья — Липцы и захвате Волчанска с последующим выходом к Белому Колодцу и развертыванием наступления в тылы наших подразделений, однако ВСУ заставили врага значительно снизить активность, частично вернули позиции, захваченные оккупантами и смогли даже взять россиян в плен.

— Наши Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи в пределах населенных пунктов и городской застройки Волчанска, в его северной части, — добавил он.

По данным Генштаба, за последние сутки на Харьковском направлении противник активных действий не проводил, здесь ВСУ прилагают максимум усилий для усиления позиций, пополнения резервов, ведения разведки и держат действия врага под огневым контролем.

— По уточненным данным, за минувшие сутки общие потери агрессора на Харьковщине составили: 209 оккупантов, 43 единицы техники. Украинские защитники уничтожили ББМ, четыре артсистемы, 11 автомобилей и 11 БпЛА. Кроме того повреждены три танка, одна боевая бронированная машина, три артсистемы, четыре автомобиля, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 816-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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