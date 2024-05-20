График отключения света в городе Кременчуг на 21 мая 2024 года

В Кременчуге Полтавской области введен график почасового отключения электроэнергии из-за дефицита, который был вызван атаками РФ на энергообъекты Украины.

Подробнее о графике почасового отключения света в городе Кременчуг читайте в материале Фактов ICTV.

Полтавщина: графики аварийных отключений в Кременчуге

Полтаваоблэнерго обнародовало график почасовых отключений света на 21 мая 2024 года.

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21 мая в Полтавской области будет применен график почасового отключения электроэнергии с 00:00 до 23:59 часов. Свет будут выключать по очереди.

Продолжительность и периодичность применения каждой очереди, а также график отключения света для города Кременчуг на 21 мая отражены в таблице:

Однако, по распоряжению НЭК Укрэнерго, 21 мая с 11:00 до 17:00 в области отменен график почасового отключения электроэнергии.

Графики отключения света в Кременчуге Полтавской области, перечень адресов и очередей, по которым будут выключать электроэнергию, можно узнать по ссылке.

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