График отключения света в Запорожье на 21 мая 2024 года
В Запорожье 21 мая введены отключения света в связи с острым дефицитом электроэнергии. График отключения света в Запорожье — читайте в материале Фактов ICTV.
Запорожье: график отключения света на 21 мая
21 мая из-за дефицита электроэнергии, вызванного атаками РФ на энергообъекты Украины, введен график отключения света в Запорожье и Запорожской области.
ПАО Запорожьеоблэнерго опубликовало актуальный график почасового отключения света для Запорожья, согласно которому обесточивание будет происходить с 08:00 до 20:00.
Отключение электроэнергии для бытовых и юридических потребителей будут происходить поочередно.
Обесточивание начнется с четвертой очереди. Продолжительность отключения для каждой из очередей — 4 часа:
- 08:00 — 12:00 — четвертая очередь;
- 12:00 — 16:00 — пятая очередь;
- 16:00 — 20:00 — шестая очередь.
Первая, вторая и третья очередь участия в графиках почасовых отключений 21 мая не принимают.
Обратите внимание! График отключения света для Запорожья и Запорожской области может меняться в зависимости от ситуации.
Чтобы избежать длительных отключений, ПАО Запорожьеоблэнерго призывает ограничить использование мощных электроприборов в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок и, по возможности, перенести работы на другое, более благоприятное время.
Подробнее о стабилизационных отключениях электроэнергии для каждой очереди можно узнать на сайте ПАО Запорожьеоблэнерго по ссылке.