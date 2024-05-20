График отключения света в Запорожье на 21 мая 2024 года

В Запорожье 21 мая введены отключения света в связи с острым дефицитом электроэнергии. График отключения света в Запорожье — читайте в материале Фактов ICTV.

Запорожье: график отключения света на 21 мая

21 мая из-за дефицита электроэнергии, вызванного атаками РФ на энергообъекты Украины, введен график отключения света в Запорожье и Запорожской области.

ПАО Запорожьеоблэнерго опубликовало актуальный график почасового отключения света для Запорожья, согласно которому обесточивание будет происходить с 08:00 до 20:00.

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Отключение электроэнергии для бытовых и юридических потребителей будут происходить поочередно.

Обесточивание начнется с четвертой очереди. Продолжительность отключения для каждой из очередей — 4 часа:

08:00 — 12:00 — четвертая очередь;

12:00 — 16:00 — пятая очередь;

16:00 — 20:00 — шестая очередь.

Первая, вторая и третья очередь участия в графиках почасовых отключений 21 мая не принимают.

Обратите внимание! График отключения света для Запорожья и Запорожской области может меняться в зависимости от ситуации.

Чтобы избежать длительных отключений, ПАО Запорожьеоблэнерго призывает ограничить использование мощных электроприборов в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок и, по возможности, перенести работы на другое, более благоприятное время.

Подробнее о стабилизационных отключениях электроэнергии для каждой очереди можно узнать на сайте ПАО Запорожьеоблэнерго по ссылке.

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