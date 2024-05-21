Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев: что известно о визите

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утром 21 мая прибыла в Киев с неанонсированным визитом.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Германии.

Визит главы МИД Германии в Киев

В ведомстве отмечают, что целью визита Бербок является попытка заверить Украину в том, что несмотря на ухудшение ситуации на поле боя, Германия и Европа будут продолжать твердо стоять на ее стороне и поддерживать до самой победы.

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Поездка министра иностранных дел также служит подготовке к конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Берлине в июне и является инвестицией в будущее Украины, отмечают в МИДе.

— Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин надеется на то, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Германия вместе со многими другими странами мира непоколебимо стоит на стороне Украины. Народ Украины может рассчитывать на это в долгосрочной перспективе, — заявила она в Киеве.

Бербок также твердо убеждена в том, что место Украины — в Европейском Союзе.

— Путин в своем имперском безумии хотел захватить Украину, но вместо этого он крепко спаял ее с Европой. Наша судьба как европейцев никогда еще не была так тесно связана с судьбой Украины. Украина с большой решимостью защищает свою свободу и тем самым борется за свободу всех нас. Вступление Украины в ЕС является необходимым геополитическим следствием агрессивной войны России, которая нарушает международное право, — подчеркнула дипломат.

В конце апреля Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли боевые машины пехоты Marder, боеприпасы для танков Leopard 2, зенитный ракетный комплекс Skynex, ракеты для систем ПВО IRIS-T и прочее.

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