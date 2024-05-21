Инициатива по усилению ПВО Украины уже собрала почти миллиард евро — МИД Германии

Благодаря инициативе Германии, направленной на усиление противовоздушной обороны Украины, удалось собрать уже почти миллиард евро.

Об этом заявили в немецком в МИД по случаю визита главы ведомства Анналены Бербок в Киев 21 мая.

Инициатива Германии по усилению ПВО

Там отметили, что Бербок приехала в Украину в решающий момент, когда РФ начала новое наступление на Харьков, а цель визита — заверить, что партнеры не прекратят ее поддержку.

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— Чтобы защитить Украину от российского града ракет и беспилотников, ей срочно необходимо усилить ПВО. Вот почему вместе с министром обороны Писториусом я выступила с глобальной инициативой по усилению противовоздушной обороны. Сейчас собран почти миллиард евро для оказания дополнительной поддержки украинским силам ПВО, — подчеркнула Бербок.

Она также заверила, что работа в рамках инициативы продолжается.

— Теперь мы должны объединить усилия, чтобы Украина могла выжить, чтобы украинцы могли продолжать жить самостоятельной жизнью в будущем. И чтобы путинские войска в ближайшее время не оказались у наших границ, — добавила дипломат.

На 22-м заседании Рамштайн, которое состоялось 20 мая, несколько стран выразили поддержку инициативе Германии по поиску средств противовоздушной обороны для Украины.

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