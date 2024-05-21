Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что такое снятый с воинского учета во время военного положения
Мобилизация женщин-медиков в новом законе: что изменилось
График отключения света в Виннице: где не будет электричества 21 мая
Текст закона о мобилизации: что изменится с 18 мая
Отец, мы это сделали: заявление абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Инициатива по усилению ПВО Украины уже собрала почти миллиард евро — МИД Германии

ППО Iris-T
Фото: Getty Images

Благодаря инициативе Германии, направленной на усиление противовоздушной обороны Украины, удалось собрать уже почти миллиард евро.

Об этом заявили в немецком в МИД по случаю визита главы ведомства Анналены Бербок в Киев 21 мая.

Инициатива Германии по усилению ПВО

Там отметили, что Бербок приехала в Украину в решающий момент, когда РФ начала новое наступление на Харьков, а цель визита — заверить, что партнеры не прекратят ее поддержку.

Сейчас смотрят

— Чтобы защитить Украину от российского града ракет и беспилотников, ей срочно необходимо усилить ПВО. Вот почему вместе с министром обороны Писториусом я выступила с глобальной инициативой по усилению противовоздушной обороны. Сейчас собран почти миллиард евро для оказания дополнительной поддержки украинским силам ПВО, — подчеркнула Бербок.

Она также заверила, что работа в рамках инициативы продолжается.

— Теперь мы должны объединить усилия, чтобы Украина могла выжить, чтобы украинцы могли продолжать жить самостоятельной жизнью в будущем. И чтобы путинские войска в ближайшее время не оказались у наших границ, — добавила дипломат.

Читайте также
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев: что известно о визите
Анналена Бербок

На 22-м заседании Рамштайн, которое состоялось 20 мая, несколько стран выразили поддержку инициативе Германии по поиску средств противовоздушной обороны для Украины.

Война в Украине, військова допомога, Зброя для України, Київ, МЗС Німеччини, Німеччина, Російська агресія, Украина-Германия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский рассказал об итогах Рамштайн и ситуации на фронте
Зеленський
Взрывы в Херсоне: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
Взрывы в Херсоне 21 мая 2024 года: что известно
Подарите малышу семью во время войны! Как усыновить ребенка в Украине
дитина
Ситуация на фронте и потребность в Patriot: Зеленский встретился с Бербок в Киеве
Визит Бербок в Украину — о чем говорили с Зеленским
Взрывы в Конотопе: РФ нанесла ракетный удар по производственной инфраструктуре
Вибух, атака дронів, ракетна атака

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь