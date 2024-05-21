Карта боевых действий на 21 мая 2024 — ситуация на фронте

ПЗа прошедшие сутки в целом произошло 112 боевых столкновений, противник нанес шесть ракетных ударов, сбросил 62 КАБа, задействовал 977 дронов-камикадзе, из которых: 47 БпЛА Shahed и Ланцет и 930 FPV-дронов.

Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2024 года

Ситуация в Украине на 21 мая 2024 года

На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника в направлении населенного пункта Липцы. Ситуация контролируемая, без потерь позиций.

За минувшие сутки общие потери россиян на этом направлении составили 263 человека, 52 единицы техники и более двух десятков блиндажей. Наши воины уничтожили четыре боевые бронированные машины, три артсистемы, пять единиц автомобильной и спецтехники и 12 БпЛА.

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На Купянском направлении с начала суток происходили четыре боевых столкновения. Отбита атака в направлении Ивановки, в районах Синьковки и Берестового бои продолжаются.

На Северском направлении украинские воины отражают атаки в районах населенных пунктов Выемка и Раздоловка. Без потерь позиций.

На Краматорском направлении с начала суток противник пять раз пытался штурмовать. Три атаки отбиты. Боевые действия продолжаются в районах Клещиевки и Андреевки.

На Покровском направлении ситуация самая сложная. Враг атаковал 11 раз и пытается наступать в направлениях населенных пунктов Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Северное и Нетайлово.

На Кураховском направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка и Победа.

С начала суток отбито уже четыре попытки противника продвинуться на Времовском направлении, в районе населенного пункта Старомайорское. Потерь наших позиций не допущено.

Потери РФ в войне на 21 мая 2024 года

личного состава — около 495 070 (+1380) чел,

танков — 7605 (+15) ед,

боевых бронированных машин — 14699 (+34) ед,

артиллерийских систем — 12779 (+42) ед,

РСЗО — 1077 (+1) ед,

средств ПВО — 811 (+4) ед,

самолетов — 354 ед,

вертолетов — 326 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10290 (+54) ед,

крылатых ракет — 2207 (+2) ед,

кораблей/катеров — 27 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 17383 (+72) ед,

специальной техники — 2085 (+6) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 818-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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