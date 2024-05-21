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Юлия Гайдук, редакторка ленты

Кому не нужно обновлять данные в ТЦК в Украине в 2024 году

Кому не нужно обновлять данные в ТЦК: перечень категорий граждан

18 мая 2024 года вступили в силу новые правила проведения мобилизации. Теперь в течение 60 дней все граждане Украины, состоящие на воинском учете, обязаны обновить личные данные. Это можно сделать в ТЦК, в центрах предоставления административных услуг или через электронный кабинет военнообязанного.

Есть ли категория граждан, кому не нужно обновлять данные в ТЦК? Читайте подробнее, кому не нужно обновлять данные в ТЦК в 2024 году, на Фактах ICTV.

Кому не нужно обновлять данные в ТЦК

Обновление личной информации не требуется гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты с воинского учета. Но этот факт должен быть зафиксирован в военном билете и соответствующих государственных реестрах.

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Если человек не имеет соответствующей записи в военно-учетном документе, но снят с воинского учета, то ему необходимо обратиться в ТЦК.

Кто может не обновлять данные в ТЦК и за что исключают из воинского учета

Обновлять данные в ТЦК не нужно лицам, снятым с воинского учета.

Это может происходить, когда:

  • человек признан непригодным к военной службе военно-врачебной комиссией (ВВК);
  • лицо достигло предельного возраста пребывания в запасе, то есть ему более 60 лет;
  • человеку было прекращено гражданство Украины.

Если человек был исключен из воинского учета и обновлял данные до 18 мая, то есть до вступления в силу закона, то необходимо будет обновить их еще раз, даже если не произошло никаких изменений.

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Война в Украине, військові, ТЦК, українські військові
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