Налог на бездетность: в Раде зарегистрировали законопроект, но после критики отозвали
Народный депутат от Слуги народа Сергей Гривко зарегистрировал законопроект №11264 по созданию предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине, которым предлагает ввести налог на бездетность.
Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.
Законопроект о налоге на бездетность
В проекте закона отмечается, что плательщиками налога на бездетность являются все физические лица в возрасте от 21 до 58 лет.
В частности, предусматриваются следующие ставки налогообложения:
- 1,5% от объекта налогообложения — для лиц, не имеющих детей;
- 1% от объекта налогообложения — для лиц, имеющих одного ребенка;
- 0,5% от объекта налогообложения — для лиц, имеющих двух детей.
Однако законопроектом предусмотрено, что налог на бездетность не будут платить те, кто:
- имеет трех и более детей;
- люди, у которых бесплодие или нарушение репродуктивной функции, из-за чего родительство невозможно;
- люди, которые имеют І группу инвалидности.
Нардеп отозвал свой законопроект
Впоследствии народный депутат от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что “слуга народа” Сергей Гривко отозвал свой законопроект о налоге на бездетность.
— Да, сразу. Никакие демографические налоги никто вводить не собирается. Никогда не будет, — заявил Железняк.
Реакция Гетманцева на налог на бездетность
Глава комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что шансов на принятие этого законопроекта нет.
— Налог на бездетных существовал в разные времена в Риме, фашистской Италии, коммунистической Польше и, безусловно, в СССР с 1941 года до самого конца империи… Наверное, вдохновившись именно этими историческими примерами коллега Гривко зарегистрировал свой резонансный законопроект, которым стремится улучшить нашу демографию таким противоречивым способом, как налогообложение бездетных, — отметил Гетманцев.
Демографическая ситуация в Украине
Согласно официальным данным Министерства социальной политики, в начале полномасштабной войны в 2022 году в Украине было 42 млн населения. Хотя до этого фигурировало значение в 40 миллионов. Все зависит от того, учитывают ли временно оккупированные территории.
По данным экспертов, население Украины в 2024 году составляет 31 млн, это с оккупированными территориями. Однако на будущее есть прогноз по еще большему сокращению населения Украины.