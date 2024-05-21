Налог на бездетность: в Раде зарегистрировали законопроект, но после критики отозвали

Народный депутат от Слуги народа Сергей Гривко зарегистрировал законопроект №11264 по созданию предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине, которым предлагает ввести налог на бездетность.

Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

Законопроект о налоге на бездетность

В проекте закона отмечается, что плательщиками налога на бездетность являются все физические лица в возрасте от 21 до 58 лет.

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В частности, предусматриваются следующие ставки налогообложения:

1,5% от объекта налогообложения — для лиц, не имеющих детей;

1% от объекта налогообложения — для лиц, имеющих одного ребенка;

0,5% от объекта налогообложения — для лиц, имеющих двух детей.

Однако законопроектом предусмотрено, что налог на бездетность не будут платить те, кто:

имеет трех и более детей;

люди, у которых бесплодие или нарушение репродуктивной функции, из-за чего родительство невозможно;

люди, которые имеют І группу инвалидности.

Нардеп отозвал свой законопроект

Впоследствии народный депутат от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что “слуга народа” Сергей Гривко отозвал свой законопроект о налоге на бездетность.

— Да, сразу. Никакие демографические налоги никто вводить не собирается. Никогда не будет, — заявил Железняк.

Реакция Гетманцева на налог на бездетность

Глава комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что шансов на принятие этого законопроекта нет.

— Налог на бездетных существовал в разные времена в Риме, фашистской Италии, коммунистической Польше и, безусловно, в СССР с 1941 года до самого конца империи… Наверное, вдохновившись именно этими историческими примерами коллега Гривко зарегистрировал свой резонансный законопроект, которым стремится улучшить нашу демографию таким противоречивым способом, как налогообложение бездетных, — отметил Гетманцев.

Демографическая ситуация в Украине

Согласно официальным данным Министерства социальной политики, в начале полномасштабной войны в 2022 году в Украине было 42 млн населения. Хотя до этого фигурировало значение в 40 миллионов. Все зависит от того, учитывают ли временно оккупированные территории.

По данным экспертов, население Украины в 2024 году составляет 31 млн, это с оккупированными территориями. Однако на будущее есть прогноз по еще большему сокращению населения Украины.

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