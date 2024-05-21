Покровск может быть следующей оперативной целью армии РФ — разведка Британии

Несмотря на то что армия РФ повысила активность на Харьковском направлении, интенсивность атак оккупационных войск на Востоке Украины остается высокой. В частности, Покровск Донецкой области, возможно, является следующей оперативной целью ВС РФ.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Покровск — следующая оперативная цель армии РФ

— Российские войска продолжают сосредотачивать свои оперативные усилия на направлении северо-западнее Авдеевки, осуществляя атаки на широком фронте по обе стороны трассы Е50, — говорят в разведке.

Именно здесь, по ее данным, за последние 72 часа РФ, вероятно, получила ряд небольших тактических побед, хотя и большой ценой.

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В разведке отметили, что трасса Е50 является основной линией связи между оккупированным Россией Донецком и подконтрольным Украине городом Покровск, который расположен примерно в 30 км от нынешней линии фронта, но, вероятно, “является российской оперативной целью”.

— Российские атаки в этом направлении, вероятно, направлены на то, чтобы создать заметное препятствие и разделить украинские силы, — говорится в сводке.

Ситуация на Покровском направлении 21 мая

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 мая на Покровском направлении ситуация действительно самая горячая — с начала суток враг 11 раз пытался атаковать позиции Сил обороны.

В сводке уточняется, что оккупанты продолжают наступать в направлении населенных пунктов Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Северное и Нетайлово, на одном из участков принимаются меры для стабилизации обстановки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 818-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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