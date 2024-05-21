Ситуацию в Волчанске удалось стабилизировать, но армия РФ не оставляет попыток прорвать оборону

На Харьковщине ситуация постоянно меняется, оперативная ситуация в области остается сложной. В то же время Силам обороны удалось стабилизировать положение в городе Волчанск.

Об этом рассказал начальник оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин в эфире марафона новостей 21 мая.

Какая ситуация на Харьковщине

— Сейчас на Харьковщине оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Однако нашим Силам обороны и всем привлеченным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск, — рассказал он.

По его словам, российские войска не оставляют попыток прорвать оборону украинских подразделений у Липцев, Волчанска и Старицы.

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Он рассказал, что оккупанты сочетают наземные штурмы с авиационными ударами. Россияне применяют авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области.

По данным руководителя группировки, в течение прошлой недели армия РФ осуществила 83 атаки на этом направлении, с начала суток зафиксировано пять боевых столкновений.

— Должен отметить, что количество боестолкновений с врагом по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое. Враг не прекращает попыток сосредоточить усилия на направлении Стрелечья-Липцы и на захвате города Волчанск с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тылы наших войск, — заявил Волошин.

Волчанск на карте

Накануне сообщалось, что Силы обороны контролируют 60% города Волчанск на Харьковщине, где россияне начали свое наступление. Оккупанты не прекращают штурмы украинских позиций на севере области.

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