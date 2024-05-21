Ночью силы ПВО сбили 28 из 29 Шахедов в семи областях
Ночью 21 мая российский противник атаковал территорию Украины 29 ударными БпЛА типа Shahed-131/136.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
Атака дронов на Украину 21 мая
По его словам, россияне запустили дроны-камикадзе с трех направлений: Приморско-Ахтарского, Курского и мыса Чауда в Крыму.
К отражению вражеской атаки привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы.
В результате противовоздушного боя сбито 28 Шахедов в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 818-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.