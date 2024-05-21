Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что такое снятый с воинского учета во время военного положения
Мобилизация женщин-медиков в новом законе: что изменилось
График отключения света в Виннице: где не будет электричества 21 мая
Текст закона о мобилизации: что изменится с 18 мая
Отец, мы это сделали: заявление абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью силы ПВО сбили 28 из 29 Шахедов в семи областях

ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 21 мая российский противник атаковал территорию Украины 29 ударными БпЛА типа Shahed-131/136.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Атака дронов на Украину 21 мая

По его словам, россияне запустили дроны-камикадзе с трех направлений: Приморско-Ахтарского, Курского и мыса Чауда в Крыму.

Сейчас смотрят

К отражению вражеской атаки привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя сбито 28 Шахедов в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях.

Читайте также
Ночные взрывы в Харькове: из-за атаки дронов пострадали три человека
Взрывы в Харькове 21 мая 2024 года: что известно

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 818-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

атака дронами, Война в Украине, Николай Олещук, Шахеди
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский рассказал об итогах Рамштайн и ситуации на фронте
Зеленський
Взрывы в Херсоне: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
Взрывы в Херсоне 21 мая 2024 года: что известно
Подарите малышу семью во время войны! Как усыновить ребенка в Украине
дитина
Взрывы в Конотопе: РФ нанесла ракетный удар по производственной инфраструктуре
Вибух, атака дронів, ракетна атака
В приложении Резерв+ уже авторизовались более 1 млн человек — Минобороны
військовий квиток

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь