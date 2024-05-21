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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

Євросоюз
Фото: Pixabay

Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на своей странице в социальной сети X.

Доходы от активов РФ передадут Украине

— Сегодня в рамках ЕС мы решили передать Украине средства, полученные от замораживания активов российского Центрального банка. Только в этом году это может составить до 74 млрд крон (около €3 млрд), — сообщил он.

По его словам, 90% этих средств пойдут на военную поддержку.

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— Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее агрессивной войной, — добавил Липавский.

С начала полномасштабного вторжения в Украину за рубежом заблокированными оказались активы центробанка РФ на саму около €260 млрд, более двух третей из них заморожены в ЕС.

Ранее газета The Guardian сообщала, что на этой неделе в Стреге министры финансов стран G7 обсудят законность предоставления Украине дополнительного кредита в размере €30 млрд из €270 млрд замороженных российских активов.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что “наиболее перспективной” идеей является предоставление странами G7 займа Украине, который будет обеспечен доходами и процентами, полученными от замороженных российских активов в Европе.

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Європейський Союз, активи РФ, Украина
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