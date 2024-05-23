Отсрочка от мобилизации: возможно ли бронирование ФЛП за деньги

В Украине рассматривают идею так называемого экономического бронирования военнообязанных работников.

Что такое бронирование за деньги и возможно ли это реализовать с юридической точки зрения — в материале Фактов ICTV.

Что такое экономическое бронирование

Концепция экономического бронирования предусматривает предоставление военнообязанным лицам отсрочки от мобилизации при условии уплаты за таких лиц в бюджет ежемесячно определенной денежной суммы.

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Что предусматривает бронирование за деньги

Как рассказал в комментарии Фактам ICTV член Ассоциации юристов Украины, практикующий юрист в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко, соответствующее предложение вносилось в закон об усилении мобилизации № 10449.

Правка экономического бронирования предусматривала, чтобы предприятия, которые не имеют стратегически важного значения, но хотят забронировать работника, платили за каждого военнообязанного сотрудника 20 000 гривен и 1,5% дополнительных налогов от зарплаты.

— Для ФЛП было дополнительное требование, чтобы они предоставляли справку о наличии оборота на сумму не менее стоимости трех месяцев бронирования для подтверждения реальной активности. То есть не менее 60 000 гривен, — отметил юрист.

В то же время эту правку профильный комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны отклонил, и сейчас действует только одна процедура бронирования.

— На сегодняшний день, если ФЛП не осуществляет стратегически важных задач, например, не выполняет оборонных заказов для своей территориальной общины или для военных военных формирований, то, к сожалению, забронирован он быть не может, — подчеркнул Ревенко.

Возможно ли экономическое бронирование с юридической точки зрения

Предложение бронирования за деньги вызвало волну обсуждений в обществе.

В частности, часть людей считает такой подход правильным и эффективным для государства, которое нуждается в значительном финансировании для ведения войны. Другие же убеждены в несправедливости подхода отсрочки от мобилизации по уровню заработка.

По словам эксперта, если за это изменение проголосует ВР и его утвердит Кабмин в соответствующем постановлении, то это будет законным основанием для бронирования.

— Уже вопрос справедливости не будет стоять. С юридической точки зрения это будет правовым основанием для отсрочки в связи с экономическим бронированием, — подчеркнул Ревенко.

Введут ли в Украине экономическое бронирование

На сегодняшний день экономическое бронирование не действует. В дальнейшем оно может быть учтено в каком-то законопроекте или через изменение в закон.

Как указывает юрист, пока вопрос бронирования за деньги на повестке дня не стоит.

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