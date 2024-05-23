Потери РФ на 23 мая: минус 1330 оккупантов и штурмовик Су-25

Потери РФ на 23 мая 2024 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1330 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 820-е сутки полномасштабной войны превысили 497 тыс.

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К слову, накануне стало меньше у врага и самолетов после того, как украинские защитники приземлили на Донетчине штурмовик Су-25.

Потери РФ на 23 мая 2024

личного состава – около 497 700 (+1 330);

танков ‒ 7 622 (+11);

боевых бронированных машин – 14 748 (+27);

артиллерийских систем – 12 860 (+40);

реактивных систем залпового огня – 1 077;

средств противовоздушной обороны – 813 (+1);

самолетов – 355 (+1);

вертолетов – 326;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 10 391 (+45);

крылатых ракет – 2 209 (+1);

кораблей (катеров) ‒ 27;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 17 513 (+71);

специальной техники – 2 094 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 820-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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