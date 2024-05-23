Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 23 мая: минус 1330 оккупантов и штурмовик Су-25
Потери РФ на 23 мая 2024 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1330 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 820-е сутки полномасштабной войны превысили 497 тыс.
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К слову, накануне стало меньше у врага и самолетов после того, как украинские защитники приземлили на Донетчине штурмовик Су-25.
Потери РФ на 23 мая 2024
- личного состава – около 497 700 (+1 330);
- танков ‒ 7 622 (+11);
- боевых бронированных машин – 14 748 (+27);
- артиллерийских систем – 12 860 (+40);
- реактивных систем залпового огня – 1 077;
- средств противовоздушной обороны – 813 (+1);
- самолетов – 355 (+1);
- вертолетов – 326;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 10 391 (+45);
- крылатых ракет – 2 209 (+1);
- кораблей (катеров) ‒ 27;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 17 513 (+71);
- специальной техники – 2 094 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 820-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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