Украинские военные ударили по российскому ракетному кораблю Циклон во временно оккупированном Севастополе в Крыму в ночь на 19 мая. Обнародованы спутниковые снимки с места поражения.

Удар по кораблю РФ Циклон в Крыму — спутниковые снимки

Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки, на которых видны разрушения на месте попадания ракеты в Севастополе на территории Крымского полуострова, оккупированного российскими войсками.

Рядом с местом поражения находился малый ракетный корабль Циклон, где сейчас видно воронку в результате атаки (голубой овал на фотографии). Это судно является носителем ракет Калибр, которыми Россия атакует Украину.

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В Генеральном штабе ВСУ официально подтвердили информацию о том, что затонул российский ракетный корабль Циклон.

Аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team отмечают, что получили от источника в Севастополе фотографию с места событий, на которой видно, как мачта Циклона торчит из воды.

Как отмечают в Радио Свобода, косвенным свидетельством о затоплении корабля Циклон является присутствие на месте спасательного катера, который зафиксирован на опубликованных спутниковых снимках.

Силы обороны поразили во временно оккупированном Севастополе в АР Крым российский ракетный корабль Циклон проекта 22800, который, по словам представителя Сил обороны Юга Дмитрия Плетенчука, не успел выпустить ни одной ракеты.

Фото: Черноморский флот РФ

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