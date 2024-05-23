Удар по российскому кораблю Циклон в Крыму: обнародованы спутниковые снимки
Украинские военные ударили по российскому ракетному кораблю Циклон во временно оккупированном Севастополе в Крыму в ночь на 19 мая. Обнародованы спутниковые снимки с места поражения.
Удар по кораблю РФ Циклон в Крыму — спутниковые снимки
Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки, на которых видны разрушения на месте попадания ракеты в Севастополе на территории Крымского полуострова, оккупированного российскими войсками.
Рядом с местом поражения находился малый ракетный корабль Циклон, где сейчас видно воронку в результате атаки (голубой овал на фотографии). Это судно является носителем ракет Калибр, которыми Россия атакует Украину.
В Генеральном штабе ВСУ официально подтвердили информацию о том, что затонул российский ракетный корабль Циклон.
Аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team отмечают, что получили от источника в Севастополе фотографию с места событий, на которой видно, как мачта Циклона торчит из воды.
Как отмечают в Радио Свобода, косвенным свидетельством о затоплении корабля Циклон является присутствие на месте спасательного катера, который зафиксирован на опубликованных спутниковых снимках.
Силы обороны поразили во временно оккупированном Севастополе в АР Крым российский ракетный корабль Циклон проекта 22800, который, по словам представителя Сил обороны Юга Дмитрия Плетенчука, не успел выпустить ни одной ракеты.
Фото: Черноморский флот РФ