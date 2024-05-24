Потери РФ на 24 мая: ВСУ уничтожили 1240 оккупантов и сбили самолет

За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали по меньшей мере 1240 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке от Генерального штаба ВСУ.

Теперь количество ликвидированного личного состава врага достигло 498 940 военных. Кроме того, наши защитники уничтожили 85 единиц тяжелой техники россиян.

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Потери РФ на войне на 24.05.2024:

личного состава — около 498940 (+1240) человек,

танков — 7635 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 14775 (+27) ед,

артиллерийских систем — 12902 (+42) ед,

РСЗО — 1080 (+3) ед,

средств ПВО — 813 ед,

самолетов — 356 (+1) ед,

вертолетов — 326 ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 10401 (+10) ед,

крылатых ракет — 2209 ед,

кораблей/катеров — 27 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 17569 (+56) ед,

специальной техники — 2101 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 821-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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