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Потери РФ на 24 мая: ВСУ уничтожили 1240 оккупантов и сбили самолет

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали по меньшей мере 1240 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке от Генерального штаба ВСУ.

Теперь количество ликвидированного личного состава врага достигло 498 940 военных. Кроме того, наши защитники уничтожили 85 единиц тяжелой техники россиян.

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Потери РФ на войне на 24.05.2024:

  • личного состава — около 498940 (+1240) человек,
  • танков — 7635 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин — 14775 (+27) ед,
  • артиллерийских систем — 12902 (+42) ед,
  • РСЗО — 1080 (+3) ед,
  • средств ПВО — 813 ед,
  • самолетов — 356 (+1) ед,
  • вертолетов — 326 ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 10401 (+10) ед,
  • крылатых ракет — 2209 ед,
  • кораблей/катеров — 27 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 17569 (+56) ед,
  • специальной техники — 2101 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 821-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ
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