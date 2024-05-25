125 бригада ТрО фигурирует в производстве ГБР о прорыве границы на Харьковщине: что известно
Государственное бюро расследований устанавливает причины прорыва армией РФ украинской границы в Харьковской области 10 мая.
Подозревают в потере позиций в Харьковской области командование 125 бригады территориальной обороны (125 бригады ТрО) и подчиненных ей подразделений – 415 отдельного стрелкового батальона 23 механизированной бригады и 172 отдельного стрелкового батальона.
Прорыв границы в Харьковской области: расследование ГБР
О том, что ГБР расследует факт прорыва границы в Харьковской области, стало известно из ряда постановлений, обнародованных в Едином реестре судебных решений.
Сейчас в реестре есть 22 постановления по ходатайству следователя ГБР.
Согласно судебным материалам, следователь ходатайствует о предоставлении временного доступа к вещам и документам фигурантов, а также их изъятии для расследования уголовного производства №62024170020003242 от 11 мая 2024 года.
Кроме того, ГБР просит о доступе к телефонным соединениям не менее полусотни фигурантов производства.
В ходатайствах следователя, в частности, говорится, что зафиксированы факты отступления отдельных подразделений 125 бригады ТрО с боевых позиций в районе Стрельчей, Красного, Борисовки, Пыльного Харьковского района; Гатища Чугуевского района и ряда других населенных пунктов Харьковской области вдоль госграницы Украины с Россией.
После отступления подразделений первого эшелона обороны численностью в роту, отмечает следователь ГБР, отбивать наступление оккупантов пришлось силами второго эшелона.
Из-за небрежного отношения фигурантов к военной службе, не организованной должным образом обороны позиций на границе Харьковской области, отмечают в Государственном бюро расследований, были потеряны позиции, военная техника и личный состав.
Расследование ДБР о прорыве границы в Харьковской области: позиция 125 бригады ТрО
Через двое суток после начала прорыва границы в Харьковской области в 125 бригаде ТрО сообщали, что их подразделения дают отпор силам врага, которые превосходят их количественно.
Населенные пункты, в которые зашел враг, отмечали тогда в 125 бригаде ТрО, постоянно находились в “серой зоне”, поэтому успех РФ достаточно условен и стоит оккупантам значительных потерь в технике и живой силе.
Через неделю после начала наступления РФ в Харьковской области военные 125 бригады ТрО, которые находятся на лечении и реабилитации после ранений, заявили, что несправедливо обвинять их подразделения в неудачах на Харьковском направлении.
В частности, настаивают бойцы, 125 бригада ТрО не могла позволить армии РФ пройти в Волчанск, поскольку это совсем другая полоса, на которой подразделений бригады никогда не было.
Между тем, отмечают в 125 бригаде ТрО, 1 и 3 батальоны, усиленные подразделениями 2 батальона, сдерживают врага практически на тех же рубежах, где и были раньше.
Напомним, что новая волна наступления на Харьков началась 10 мая.
Сейчас ведутся бои в районе Волчанска и Липцов.
По состоянию на 25 мая оккупанты атакуют Силы обороны корректируемыми авиабомбами.
На Волчанск армия РФ с начала суток сбросила уже шесть КАБов, на Липцы – четыре.
Полномасштабная война в Украине длится 822-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: ЕРСР, 125 бригада ТрО