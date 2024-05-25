125 бригада ТрО фигурирует в производстве ГБР о прорыве границы на Харьковщине: что известно

Государственное бюро расследований устанавливает причины прорыва армией РФ украинской границы в Харьковской области 10 мая.

Подозревают в потере позиций в Харьковской области командование 125 бригады территориальной обороны (125 бригады ТрО) и подчиненных ей подразделений – 415 отдельного стрелкового батальона 23 механизированной бригады и 172 отдельного стрелкового батальона.

Прорыв границы в Харьковской области: расследование ГБР

О том, что ГБР расследует факт прорыва границы в Харьковской области, стало известно из ряда постановлений, обнародованных в Едином реестре судебных решений.

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Сейчас в реестре есть 22 постановления по ходатайству следователя ГБР.

Согласно судебным материалам, следователь ходатайствует о предоставлении временного доступа к вещам и документам фигурантов, а также их изъятии для расследования уголовного производства №62024170020003242 от 11 мая 2024 года.

Кроме того, ГБР просит о доступе к телефонным соединениям не менее полусотни фигурантов производства.

В ходатайствах следователя, в частности, говорится, что зафиксированы факты отступления отдельных подразделений 125 бригады ТрО с боевых позиций в районе Стрельчей, Красного, Борисовки, Пыльного Харьковского района; Гатища Чугуевского района и ряда других населенных пунктов Харьковской области вдоль госграницы Украины с Россией.

После отступления подразделений первого эшелона обороны численностью в роту, отмечает следователь ГБР, отбивать наступление оккупантов пришлось силами второго эшелона.

Из-за небрежного отношения фигурантов к военной службе, не организованной должным образом обороны позиций на границе Харьковской области, отмечают в Государственном бюро расследований, были потеряны позиции, военная техника и личный состав.

Расследование ДБР о прорыве границы в Харьковской области: позиция 125 бригады ТрО

Через двое суток после начала прорыва границы в Харьковской области в 125 бригаде ТрО сообщали, что их подразделения дают отпор силам врага, которые превосходят их количественно.

Населенные пункты, в которые зашел враг, отмечали тогда в 125 бригаде ТрО, постоянно находились в “серой зоне”, поэтому успех РФ достаточно условен и стоит оккупантам значительных потерь в технике и живой силе.

Через неделю после начала наступления РФ в Харьковской области военные 125 бригады ТрО, которые находятся на лечении и реабилитации после ранений, заявили, что несправедливо обвинять их подразделения в неудачах на Харьковском направлении.

В частности, настаивают бойцы, 125 бригада ТрО не могла позволить армии РФ пройти в Волчанск, поскольку это совсем другая полоса, на которой подразделений бригады никогда не было.

Между тем, отмечают в 125 бригаде ТрО, 1 и 3 батальоны, усиленные подразделениями 2 батальона, сдерживают врага практически на тех же рубежах, где и были раньше.

Напомним, что новая волна наступления на Харьков началась 10 мая.

Сейчас ведутся бои в районе Волчанска и Липцов.

По состоянию на 25 мая оккупанты атакуют Силы обороны корректируемыми авиабомбами.

На Волчанск армия РФ с начала суток сбросила уже шесть КАБов, на Липцы – четыре.

Полномасштабная война в Украине длится 822-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ЕРСР, 125 бригада ТрО

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