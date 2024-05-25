Достаточное количество ПВО могло бы предотвратить трагедию: Зеленский об обстреле Харькова
Если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие удары РФ, как по Харькову 25 мая, стали бы просто невозможными.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram.
— Если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными. И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Задача, которую нужно выполнить и возможно выполнить только совместно с миром, – отметил глава государства.
Он подеркнул, что Украина ежедневно призывает мир, чтобы нам предоставили ПВО и тем самым спасли людей.
— Каждое непринято решение о поддержке – это потеря наших людей, — сказал Зеленский.
Реакция Зеленского на обстрел Харькова
Глава государства в своем видеообращении отметил, что этот удар по Харькову – очередное проявление российского безумия.
– Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие безумцы, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло, — сказал он.
Напомним, что днем Россия нанесла очередной жестокий удар по Харькову – по строительному гипермаркету. Известно о погибших и раненых.
По словам Зеленского, в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте и оказывают помощь – спасают людей и ликвидируют пожар, полностью охвативший помещение в 10 тыс. кв. м.