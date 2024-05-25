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Графики отключения света 26 мая: в каких областях не будет электричества
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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Графики отключения света 26 мая: в каких областях не будет электричества

Енергетика
Фото: Pexels

Графики отключения света в Украине 26 мая не будут применять для бытовых и промышленных потребителей.

График отключения электроэнергии в Украине 25 мая

Об изменениях в графиках отключения электроэнергии в Украине 26 мая сообщили в Укрэнерго.

Ограничения потребления не будут применены для бытовых и промышленных потребителей.

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Хотя улучшение погоды и уменьшило дефицит в энергосистеме, графики отключения света в Украине приходится периодически применять, поскольку недостаток электроэнергии в вечерние и ночные часы все же остается существенным.

– Главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов по украинским электростанциям. В результате пяти массированных ракетных атак с марта по май крупные тепловые и гидроэлектростанции не могут производить столько же электроэнергии, как раньше, – объясняют в Укрэнерго.

В то же время, добавляют в национальной энергетической компании, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничено.

Плановые отключения света — сколько продлятся

По словам главы правления НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого, плановое отключение электроэнергии может проводиться на протяжении лета, осени и всей следующей зимы.

– Как мы и объявили, будут, вероятно, применены графики почасовых отключений для промышленности и населения в связи с тем, что в энергосистеме не хватает мощности для покрытия вечернего пика потребления, – рассказал Кудрицкий.

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Графики отключения света по Украине 26 мая 2024 — где и когда не будет электричества

Где посмотреть плановые отключения света

В Укрэнерго уже провели работы по обозначению лимитов потребления для каждого региона в своих филиалах.

Получить информацию о графиках почасовых отключений света в определенном регионе Украины можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в социальных сетях.

В Укрэнерго утверждают, что объем почасовых отключений света распределен равномерно между областями Украины.

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Напомним, что после того, как весной 2024 года армия РФ возобновила целенаправленные атаки на украинские энергообъекты, больше всего разрушений нанесли обстрелы 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля, а также 8 мая.

Источник: Укрэнерго

Отключение электроэнергии, відключення світла, Война в Украине, Володимир Кудрицький, Електрика, Энергетика, Укренерго
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