Графики отключения света 26 мая: в каких областях не будет электричества

Графики отключения света в Украине 26 мая не будут применять для бытовых и промышленных потребителей.

График отключения электроэнергии в Украине 25 мая

Об изменениях в графиках отключения электроэнергии в Украине 26 мая сообщили в Укрэнерго.

Ограничения потребления не будут применены для бытовых и промышленных потребителей.

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Хотя улучшение погоды и уменьшило дефицит в энергосистеме, графики отключения света в Украине приходится периодически применять, поскольку недостаток электроэнергии в вечерние и ночные часы все же остается существенным.

– Главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов по украинским электростанциям. В результате пяти массированных ракетных атак с марта по май крупные тепловые и гидроэлектростанции не могут производить столько же электроэнергии, как раньше, – объясняют в Укрэнерго.

В то же время, добавляют в национальной энергетической компании, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничено.

Плановые отключения света — сколько продлятся

По словам главы правления НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого, плановое отключение электроэнергии может проводиться на протяжении лета, осени и всей следующей зимы.

– Как мы и объявили, будут, вероятно, применены графики почасовых отключений для промышленности и населения в связи с тем, что в энергосистеме не хватает мощности для покрытия вечернего пика потребления, – рассказал Кудрицкий.

Где посмотреть плановые отключения света

В Укрэнерго уже провели работы по обозначению лимитов потребления для каждого региона в своих филиалах.

Получить информацию о графиках почасовых отключений света в определенном регионе Украины можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в социальных сетях.

В Укрэнерго утверждают, что объем почасовых отключений света распределен равномерно между областями Украины.

Напомним, что после того, как весной 2024 года армия РФ возобновила целенаправленные атаки на украинские энергообъекты, больше всего разрушений нанесли обстрелы 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля, а также 8 мая.

Источник: Укрэнерго

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