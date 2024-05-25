Министры финансов G7 согласовали использование активов РФ для Украины – FT

Министры финансов стран G7 поддержали идею предоставления Украине кредита из доходов от замороженных российских активов, чтобы обеспечить финансирование Киева после 2024 года.

Об этом сообщает Financial Times, которая ознакомилась с проектом коммюнике встречи министров.

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Отмечается, что обсуждение министров основывалось на предложении США, распространенном накануне встречи в итальянском городе Стреза.

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Речь идет о выдаче Украине кредита в размере около $50 млрд, который будет погашаться за счет доходов от активов российского центрального банка на сумму около €190 млрд.

Министры заявили, что они “достигли прогресса” в проработке вариантов “вывода” прибыли, согласно проекту коммюнике. Также добавили, что лидерам G7 будут представлены варианты того, как построить кредит, до саммита в июне.

Они также пообещали продолжать давить на Китай, чтобы тот сократил промышленные субсидии, которые, по их словам, выводят западных конкурентов из бизнеса, и заявили, что реализация наиболее значимого глобального налогового соглашения за более чем столетие является “главным приоритетом”.

G7 — группа стран с развитой экономикой, в которую входят все крупные западные союзники Украины, — стремится обеспечить финансирование Киева на перспективу после этого года, когда по обе стороны Атлантики состоятся решающие выборы.

20 мая СМИ сообщали, что министры финансов стран G7 в Стреге обсудят законность предоставления Украине дополнительного кредита в размере €30 млрд из €270 млрд замороженных российских активов.

Источник : Financial Times

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