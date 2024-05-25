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Илья Нежигай, редактор ленты

РСЗО Град – это не единственное, чем может быть оснащен морской дрон Sea Baby – Малюк

Дрон Sea Baby, оснащений РСЗВ Град

Морской дрон Sea Baby, который оснащен реактивной системой залпового огня (РСЗО), может работать как по морским, так и по наземным целям.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, комментируя тему морских дронов в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Оснащение морских дронов Sea Baby

По его словам, оснащенный РСЗО Град морской дрон Sea Baby используется для поражения наземных плоскостных целей в прибрежной зоне, а также для непосредственного огневого контакта в море.

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Василий Малюк говорит, что РСЗО Град — это не единственная новация, которую Служба безопасности использует на этом морском дроне.

— По понятным причинам, отдельные детали (по оснащению морских дронов, — Ред.) рассказывать не могу. Много всего нового, и это (установка РСЗО Град на дрон, — Ред.) не единственная история, которая используется как ноу-хау. Имеется в виду именно РСЗО, есть много других разновидностей вооружения, которые дрон несет на себе, как многоцелевая платформа, но рассказывать не будем, чтобы не помогать нашим врагам, — сказал Малюк.

Глава спецслужбы добавляет, что российские военные корабли сейчас скрываются в порту Новороссийска. Впрочем, им не стоит чувствовать себя там в безопасности, поскольку безэкипажные катера Sea Baby их могут достать и там. Как пример — поражение большого десантного корабля Оленегорский горняк летом прошлого года.

В общем дроны СБУ поразили 11 российских кораблей, а также Крымский мост.

РСЗО Град на морском дроне Sea Baby

Напомним, об оснащении дронов Sea Baby реактивной системой залпового огня Град впервые стало известно 22 мая, когда из РСЗО успешно отработали по позициям россиян на Кинбурнской косе Николаевской области.

Впоследствии Василий Малюк подтвердил, что морские дроны Sea Baby оснащены системами Град.

Фото: United24

Война в Украине, Василий Малюк, ВСУ, СБУ, Черное море
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