США предупредили, что уничтожат позиции россиян в Украине в случае ядерного удара РФ — Сикорский

Соединенные Штаты уничтожат российские позиции в Украине, если Россия использует любое ядерное оружие в войне.

Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью британской газете The Guardian.

Угрозы России применить ядерное оружие

Польский чиновник прокомментировал регулярные угрозы Кремля применить ядерное оружие.

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— Американцы сказали россиянам, если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, то мы ударим по всем вашим целям (позициям, — Ред.) в Украине обычным оружием, мы уничтожим их все, — сказал он.

По его мнению, такая угроза для России со стороны США является “убедительной”.

Кроме того, Китая и Индия предупредили Россию о недопустимости подобных шагов.

— И это не детская игра, потому что если это табу также будет нарушено, как и табу на изменение границ силой, Китай знает, что Япония и Корея станут ядерными, а они, предположительно, этого не хотят, — добавил Сикорский.

Удары Украины оружием США по России

По мнению министра, Европе следует научиться “лучше играть в игру на обострение”, пишет Guardian, что заставит президента РФ Владимира Путина догадываться о ее намерениях.

Отвечая на вопрос о том, допустимо ли нанесение Украиной ударов по военным объектам на территории России, он сказал: Россияне наносят удары по украинской электросети, зерновым терминалам и газовым хранилищам, гражданской инфраструктуре. Российская операция проводится из штаб-квартиры в Ростове-на-Дону. Кроме того, что Россия не использует ядерное оружие, она ничем себя не ограничивает.

— Постоянное декларирование того, какова наша собственная “красная линия”, только приглашает Москву подстраивать свои враждебные действия под наши постоянно меняющиеся самоограничения, — добавил он.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) писал, что учения, проводимые армией РФ с применением ядерного оружия, имеют целью напугать западных политиков и заставить их добровольно прибегнуть к выгодным Кремлю действиям.

Источник : The Guardian

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