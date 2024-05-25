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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украинские военные сбили российский Су-25 в Донецкой области – Зеленский

російський штурмовик Су-25
Фото: Depositphotos

25 мая в Донецкой области воины нашей 110 отдельной механизированной бригады сбили очередной российский Су-25.

Об этом во время своего видеообращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня у наших воинов на Донетчине есть результат, который необходим по всем направлениям, во всех тех районах, где российские удары угрожают нашим позициям, нашим городам и громадам. Воины нашей 110 отдельной механизированной бригады сбили сегодня очередной российский Су-25, – сообщил глава государства.

Украине нужны ПВО

Также Зеленский отметил, что при наличии необходимого количества современных систем ПВО и авиации, российский воздушный флот потерпел бы такой же крах, как и Черноморский флот РФ.

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— Конечно, если бы у нас было больше адекватных, современных систем ПВО и авиации, то российский воздушный флот уже потерпел бы такой же крах, как и их Черноморский флот. И российский террор стал бы просто невозможен, – сказал он.

По словам президента, сбивать российскую боевую авиацию, российские ракеты, дроны – это действительно миротворческие меры.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Літаки, літаки РФ
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