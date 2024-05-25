Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда медиа РФ: кто попал в список
Против 68 юридических и двух физических лиц, в том числе ряда медиа и компаний РФ, в частности, из временно оккупированного Крыма, введены санкции.
В действие решение Совета национальной безопасности и обороны соответствующим указом №340/2024 ввел президент Украины Владимир Зеленский.
Указом утверждено решение СНБО Украины от 22 мая О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Санкции против российских лиц и компаний
Контроль за исполнением решения президент возложил на секретаря СНБО Александра Литвиненко.
Кабмин и СБУ и Нацбанк Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.
Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Санкции применены против, в частности, телекомпаний НТВ Плюс, Первый канал. Всемирная сеть, Звезда, ТНТ Телесеть, Петербург, Рен ТВ, ТРК Крым, газет Известия, Московский комсомолец и другие.
Напомним, что в начале апреля этого года Зеленский утвердил санкции против 7 бизнесменов и 86 компаний.