Против 68 юридических и двух физических лиц, в том числе ряда медиа и компаний РФ, в частности, из временно оккупированного Крыма, введены санкции.

В действие решение Совета национальной безопасности и обороны соответствующим указом №340/2024 ввел президент Украины Владимир Зеленский.

Указом утверждено решение СНБО Украины от 22 мая О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

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Санкции против российских лиц и компаний

Контроль за исполнением решения президент возложил на секретаря СНБО Александра Литвиненко.

Кабмин и СБУ и Нацбанк Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Санкции применены против, в частности, телекомпаний НТВ Плюс, Первый канал. Всемирная сеть, Звезда, ТНТ Телесеть, Петербург, Рен ТВ, ТРК Крым, газет Известия, Московский комсомолец и другие.

Напомним, что в начале апреля этого года Зеленский утвердил санкции против 7 бизнесменов и 86 компаний.

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