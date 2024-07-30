Война в Украине оказала серьезное влияние на экономику Запорожья. Дефицит квалифицированных специалистов, вызванный эвакуацией населения, вынуждает местных работодателей повышать зарплаты, чтобы сохранить производство и обеспечить функционирование города.

Факты ICTV узнавали, какая средняя зарплата в Запорожье и кого ищут работодатели.

Средняя зарплата в Запорожье в 2024 году

Согласно результатам сайта Work.ua, в период с 2022 по 2024 год существенно выросла средняя зарплата в Украине. На данный момент она составляет 21 000 грн. Самые высокие зарплаты предлагают киевские работодатели, но в регионах зарплата гораздо ниже.

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По данным сайта Work.ua, средняя зарплата в Запорожье составляет 17 500 грн. Больше всего сейчас платят военнослужащим.

Топ самых высоких зарплат в Запорожье:

В среднем военнослужащий в Запорожье может зарабатывать 70 100 грн . Операторы БПЛА и стрелки получают 70 000 грн.

. Операторы БПЛА и стрелки получают 70 000 грн. В среднем дальнобойщик может зарабатывать 42 500 грн.

Существенный дефицит наблюдается среди руководителей. Региональному менеджеру в Запорожье готовы платить 40 000 грн, а руководителю отдела продаж 35 000 грн . На такую же зарплату может надеяться начальник отдела.

. На такую же зарплату может надеяться начальник отдела. Касательно рабочих профессий, то больше всего работодатели Запорожья готовы платить механикам и машинистам. Зарплата механика составляет 27 500 грн, а машиниста 25 700 грн.

Какая средняя зарплата в Запорожье по категориям

Запорожье издавна славилось своей металлургической промышленностью. Восстановление предприятий требует квалифицированных металлургов, инженеров-металлургов, сталеваров и других специалистов. Промышленные предприятия ищут сварщиков и оператором ЧПУ. Им предлагают 22 500 грн.

Средняя зарплата в сфере строительства и архитектуры 20 000 грн.

В сфере бухгалтерии и аудита можно рассчитывать на зарплату 16 500 грн.

Среди соискателей наиболее популярной остается работа продавцом-консультантом, водителем, менеджером по продажам, поваром, бухгалтером, кассиром, администратором и грузчиком.

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