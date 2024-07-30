Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 30 июля: ВСУ уничтожили еще 1060 оккупантов и 46 артсистем
Потери врага на 30 июля 2024 года — сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 888-е сутки сутки полномасштабной войны превысили 577 тыс. убитыми.
Потери РФ на 30 июля 2024
- личного состава — около 577 060 (+1060) человек;
- танков — 8 381 (+25);
- боевых бронированных машин — 16 141 (+38);
- артиллерийских систем — 16 056 (+46);
- РСЗО — 1 130 (+1);
- средств ПВО — 906;
- самолетов — 363;
- вертолетов — 326;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 832 (+27);
- крылатых ракет — 2 406;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 21 687 (+53);
- специальной техники — 2 696 (+6).
Полномасштабная война в Украине длится уже 888-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
