Потери врага на 30 июля 2024 года — сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 888-е сутки сутки полномасштабной войны превысили 577 тыс. убитыми.

Потери РФ на 30 июля 2024

  • личного состава — около 577 060 (+1060) человек;
  • танков — 8 381 (+25);
  • боевых бронированных машин — 16 141 (+38);
  • артиллерийских систем — 16 056 (+46);
  • РСЗО — 1 130 (+1);
  • средств ПВО — 906;
  • самолетов — 363;
  • вертолетов — 326;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 832 (+27);
  • крылатых ракет — 2 406;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 687 (+53);
  • специальной техники — 2 696 (+6).

Полномасштабная война в Украине длится уже 888-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

