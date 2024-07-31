Сейчас главным посредником в возвращении украинцев из российского плена являются Объединенные Арабские Эмираты, хотя помогают и другие страны.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

ОАЭ — главный посредник в обмене пленными

— Относительно возвращения украинских пленных у нас сейчас есть основной партнер — это ОАЭ. Мы им очень благодарны. Последние возвращения происходили при посредничестве дипломатов этой страны, — подчеркнул омбудсмен.

Он также отметил, что именно с ОАЭ Украина обсуждает вопрос направления отдельного гуманитарного конвоя — чтобы каждый украинский военнопленный получил вещи, средства личной гигиены и лекарства, но пока не удалось согласовать это с российской стороной.

Лубинец говорит, что Украине в вопросах обмена военнопленными помогают и другие страны, однако ОАЭ пока наиболее эффективны.

— Когда страны публично осуждают россиян за невыполнение Женевской конвенции, на мой взгляд, это тоже нам помогает. Единственное, что мы хотим, чтобы это стало более активным движением, чтобы действия РФ признавались как военные преступления, в частности, когда они пытают и убивают украинских военнопленных, — добавил омбудсмен.

Последний обмен пленными состоялся 17 июля. Тогда домой вернулись еще 95 украинских защитников, среди которых военнослужащие, члены Национальной гвардии и пограничники.

