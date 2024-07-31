С какого возраста мобилизация в Украине: минимальный призывной возраст

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 9 ноября 2024 года. Во время военного положения, согласно закону Украины, военнообязанные мужчины могут быть мобилизованы для защиты страны.

С какого возраста происходит мобилизация в Украине в 2024 году — читайте в материале Фактов ICTV.

С какого возраста происходит мобилизация в Украине

18 мая 2024 года вступил в силу закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. Документ предусматривает много изменений, в том числе и снижение призывного возраста.

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Так, в 2024 году в Украине призывной возраст снизился с 27 до 25 лет.

Юристы Безоплатной правовой помощи рассказали, с какого возраста могут мобилизовать в Украине в 2024 году.

По словам адвокатов, с момента принятия нового закона Украины о мобилизации — общая мобилизация в Украине происходит для мужчин с 25 лет.

Министерство обороны Украины объяснило, что еще предусматривает новый закон о мобилизации и военной подготовке:

мобилизация будет происходить от 25 до 60 лет;

с 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка;

от прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан;

вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное;

граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы;

граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Могут ли мобилизовать до 25 лет

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать.

Мобилизации до 25 лет подлежат:

мужчины, которые прошли срочную службу в мирное время;

мужчины, которые закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили военно-учетную специальность;

мужчины, ранее признанные “ограниченно пригодными”, то есть военно-врачебная комиссия установила, что они непригодны к срочной службе в мирное время, но пригодны в военное время.

С апреля 2024 года, согласно новому законодательству, больше нет статуса “ограниченно годный”. Поэтому люди, которые его имели, остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет.

У них могут проверять военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправлять на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

После ВВК лицо может получить следующие статусы:

годный к службе;

годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

непригоден к военной службе с исключением с воинского учета;

временно непригоден — требуют лечения, отпуска, освобождения от выполнения служебных обязанностей;

непригодны к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев.

Источник : Минобороны

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