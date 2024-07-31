Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 31 июля: ВСУ уничтожили еще 1060 оккупантов и три десятка артсистем
Потери врага на 31 июля 2024 года — сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 889-е сутки сутки полномасштабной войны превысили 578 тыс. убитыми.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 31 июля 2024
- личного состава — около 578 120 (+1 060) чел;
- танков — 8 390 (+9);
- боевых бронированных машин — 16 161 (+20);
- артиллерийских систем — 16 086 (+30);
- РСЗВ — 1 131 (+1);
- средств ПВО — 907 (+1);
- самолетов — 363;
- вертолетов — 326;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 853 (+21);
- крылатых ракет — 2 407 (+1);
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 21 739 (+52);
- специальной техники — 2697 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 889-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.