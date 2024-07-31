Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Стальные волки: что известно о ССО и их операциях во время полномасштабной войны
Инфографика Срочно
Взрывы под Киевом: на подступах к столице уничтожены десятки Шахедов
Олимпиада-2024: расписание соревнований и когда будут выступать украинцы
Белодед досадно завершила выступления на Олимпиаде в 1/8 финала и не сдержала слез
Футбольный турнир на Олимпиаде-2024: календарь и расписание матчей
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Потери РФ на 31 июля: ВСУ уничтожили еще 1060 оккупантов и три десятка артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 31 июля 2024 года — сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 889-е сутки сутки полномасштабной войны превысили 578 тыс. убитыми.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 31 июля 2024

  • личного состава — около 578 120 (+1 060) чел;
  • танков — 8 390 (+9);
  • боевых бронированных машин — 16 161 (+20);
  • артиллерийских систем — 16 086 (+30);
  • РСЗВ — 1 131 (+1);
  • средств ПВО — 907 (+1);
  • самолетов — 363;
  • вертолетов — 326;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 853 (+21);
  • крылатых ракет — 2 407 (+1);
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 739 (+52);
  • специальной техники — 2697 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 889-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Можем быть сильнее: Зеленский о сбитых Shahed и потребности в ПВО
Володимир Зеленський
Боррель отреагировал на атаку РФ по Киеву: призвал усилить ПВО
Жозеп Боррель
После визита Кулебы Китай ужесточил контроль за экспортом беспилотников — СМИ
Китай усилил контроль за экспортом беспилотников: что известно
В каких числах приходит зарплата военным и почему задерживают выплаты
виплати військовим
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь