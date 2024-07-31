Потери РФ на 31 июля: ВСУ уничтожили еще 1060 оккупантов и три десятка артсистем

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Стальные волки: что известно о ССО и их операциях во время полномасштабной войны

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Взрывы под Киевом: на подступах к столице уничтожены десятки Шахедов

Олимпиада-2024: расписание соревнований и когда будут выступать украинцы

Белодед досадно завершила выступления на Олимпиаде в 1/8 финала и не сдержала слез

Футбольный турнир на Олимпиаде-2024: календарь и расписание матчей