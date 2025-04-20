”Пасхальное перемирие”, изменение тактики обстрелов и переговоры: события недели на фронте

Эта неделя выдалась насыщенной с точки зрения международных событий, в частности, в Париже прошли мирные переговоры между европейской, американской и украинской сторонами.

После их проведения со стороны США прозвучали заявления относительно возможного выхода Штатов из мирного процесса, если американская сторона увидит, что прекращение огня является недостижимой целью. В свою очередь, Россия объявила о “перемирии” на Пасху и ожидаемо продолжила вести огонь.

Также в течение недели фиксировалось изменение тактики РФ по обстрелам мирных городов Украины — враг экспериментирует, совершенствует дроны и изменяет тактику нанесения ударов.

Сейчас смотрят

Все больше обсуждений и вокруг подготовки российского весенне-летнего наступления и рекордного призыва, который активно идет в РФ.

Об этих и других событиях в Украине и мире и возможных угрозах и вызовах, которые они представляют, Факты ICTV расспросили у политолога Владимира Фесенко и авиационного эксперта Валерия Романенко.

Переговоры в Париже и “Пасхальное перемирие”

В Париже прошли мирные переговоры между европейской, американской и украинской сторонами. Их главной темой было обсуждение плана прекращения войны в Украине. А вскоре в публичном пространстве появились заявления США о возможном выходе из переговорного процесса.

Сначала об этом сказал государственный секретарь США Марко Рубио в Париже 17 апреля во время встречи с французскими, британскими, немецкими и украинскими официальными лицами. 18 апреля об этом заговорил и сам президент США Дональд Трамп.

Комментируя заявления со стороны американской стороны, политолог Владимир Фесенко обращает внимание на важный факт данного события – встреча состоялась в Париже, поскольку речь шла о вопросах переговорного процесса, которые невозможно решить без участия Европы. В частности, о присутствии европейского военного контингента в Украине после завершения войны.

– Думаю, что Россия категорически против этого и заранее выдвигает свои требования. Так что этот вопрос мог бы обсуждаться во время встречи сторон, – заметил он.

Еще одним важным моментом, тормозящим мирный переговорный процесс, является возмутительное требование кремлевского диктатора Владимира Путина относительно снятия санкций с РФ до прекращения огня в Украине.

– Безусловно, это неприемлемый вариант, в том числе для нас. Но здесь главная проблема в том, что прекратить или поэтапно снять санкции против России невозможно без участия европейцев. Весомая часть санкций наложена на РФ со стороны Европы. В частности, без Европы невозможно отменить ограничения по международным банковским переводам, SWIFT-системе, — отмечает Фесенко.

К тому же, наиболее сильный интерес россиян — это арестованные активы РФ, большая часть которых в Европе и без нее этот вопрос невозможно решить.

— И потому я не исключаю, что, возможно, на этих переговорах началось обсуждение такого сложного компромисса, условной, скажем так, новой формулы Штайнмайера, только без Штайнмайера. Возможно, это будет формула Рубио, или как-то иначе ее назовут – прекращение огня и в то же время отмена ряда санкций против РФ, – добавляет эксперт.

Удастся это или нет — вопрос открытый, это уже зависит от того, достигнут ли определенного компромисса все стороны переговорного процесса во время следующих недель, говорит Фесенко.

– Но, похоже, сейчас американская сторона хочет добиться уступок от европейцев в вопросе санкций и, возможно, от нас, чтобы мы пошли на определенные уступки россиянам. На какие уступки? И дальше главный вопрос, достаточно ли этого будет, чтобы Россия прекратила огонь и будет ли это приемлемым для украинской стороны, — отмечает политолог.

Тем более, что Путин открыто демонстрирует, как пренебрегает прекращением огня даже когда сам же его инициирует. Так, под видом объявленного кремлевским диктатором “Пасхального перемирия” с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля, РФ продолжила вести огонь. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, с начала суток РФ совершила 46 штурмов и более 900 обстрелов, также враг обустраивает маршруты для тяжелой техники, прикрываясь “Пасхальным перемирием”.

Так зачем вообще Путин объявил “Пасхальное перемирие”, если сам его не придерживается? По мнению военного аналитика Sky News Шона Белла, на это есть три основные причины.

Первая заключается в желание Путина продемонстрировать себя в России, как миротворца, получив тем самым поддержку своего народа. Вторая причина “Пасхального перемирия” более циничная — Путин пытается выиграть больше времени для передислокации 50 тыс. российских военнослужащих, которые сейчас находятся в Курской области, на Донбасс.

Последняя причина, на которую указывает Белл, связана с обеспокоенностью Кремля тем, что Дональд Трамп и США могут отказаться от планов реинтеграции Москвы в мирный процесс, в особенности учитывая последние заявления Белого дома о возможном выходе с переговоров.

Учитывая, что выход США из мирного процесса, если компромисс между всеми сторонами не удастся достичь, достаточно реалистичен и где-то опасен для России, то “Пасхальным перемирием” Путин может пытаться вернуть США на свою сторону. Однако как открытая демонстрация нарушения собственного обещания прекращения огня поможет Кремлю это сделать – большой вопрос.

Отметим, что на следующей неделе в Лондоне запланирован очередной раунд переговоров, и, как пишет издание NYP, США во время встречи с представителями ЕС и Украины планируют договориться о полном прекращении огня. Поэтому осталось только наблюдать, как будут развиваться события дальше и делать выводы.

Российское наступление

В России идет рекордный призыв – согласно приказу Минобороны, речь о 160 тыс. человек. Такого не было с 2011 года. В материале BBC Украины отмечается, что РФ пытается призвать как можно больше людей, чтобы потом большее количество из этих призывников заключили контракты — добровольно или под давлением.

Как отмечает издание, строковиков пытаются вербовать на контракт прямо в военкоматах.

– Уже на уровне военкомата вербуют на контракт и подсовывают бумажки, – говорит директор правозащитной группы Гражданин. Армия. Право Сергей Кривенко.

По всей вероятности, рекордный призыв связан с прогнозируемым весенне-летним наступлением.

– У Путина есть иллюзия, что Россия будет продолжать войну. РФ в ближайшие месяцы начинает летнюю военную кампанию, масштабную кампанию, – отмечает Владимир Фесенко.

Он отмечает, что на это указывает не только активизация боев на фронте, но и воздушных ударов по Украине.

Усиление обстрелов

Трагедия Сум, Кривого Рога — это первые признаки того, что Россия хочет сломать Украину, говорит Фесенко.

— РФ хочет сломать нас не только на фронте, но и в тылу. Страна-агрессор хочет деморализовать значительную часть украинцев, чтобы они согласились на мир на любых условиях — даже на односторонних и с большими уступками России. Вот в чем цель усиления обстрелов Украины, — говорит Владимир Фесенко.

Как отмечает политолог, Путин, наверное, имеет иллюзию сейчас, что у него есть шанс выиграть эту войну.

— Некоторые издания в Европе написали, что Путин сейчас представляет себе апрель 2025 года, как апрель 1945 года. То есть он считает, что еще немного и он войну выиграет. И Путину нужно продемонстрировать, что он войну не выиграет. На это потребуется время и огромные усилия, — добавляет эксперт.

Совершенствование Россией дронов и удары баллистикой

Авиационный эксперт Валерий Романенко, говорит, что прослеживается увеличение процента баллистики в ракетных ударах России. Также фиксируются налеты чисто баллистикой.

— Если в 2023 году РФ выпускала 6 Искандеров в месяц, то сейчас, по информации ГУР, эта цифра выросла до 60. То есть, за менее чем два года Россия почти в десять раз нарастила выпуск баллистики, — говорит он.

К тому же, последние тенденции с обстрелами указывают на то, что РФ совершенствует дроны и постоянно экспериментирует. Враг начал использовать другие снаряды, запускать дроны по другой траектории.

— Кремль сейчас совершенствует конструкцию дронов во многих аспектах. Во-первых, они уже начали применять термобарические боевые части. У них вообще было 5 боевых частей до этого дрона, сейчас появилась шестая, термобарическая со шрапнелью, — говорит авиационный эксперт Валерий Романенко.

Второй момент — они повышают устойчивость дронов к действию РЭБ, средств радиоэлектронной борьбы.

— То есть они увеличивают количество периферийных антенн в системе спутниковой навигации. Так, чтобы наши средства РЭБ не влияли на эти беспилотники, — говорит Романенко.

Также эксперт отмечает, что россияне изменили тактику применения дронов — теперь они запускают 40 дронов по одному городу, тогда как ранее 200 распределяли по всем областям Украины.

— Таким образом они пытаются превысить возможности нашей противовоздушной обороны, как зенитно-ракетных комплексов, так и мобильных групп. Например, если на мобильную группу летит 5 Шахедов, то собьют один-два, остальные пролетят мимо нашей обороны. Даже зенитно-ракетный комплекс способен одновременно вести огонь по четырем дронам, а пятый уже пролетит мимо него, — добавляет Валерий Романенко.

Тактику концентрированных ударов Шахедами РФ использует практически по всем областям. Поэтому удары, прорывы дронов будут неизбежными, отмечает Валерий Романенко. Украине остается усиливать средства для борьбы с Шахедами. Романенко добавляет, что в этом процессе нам способны помочь наши партнеры, передавая соответствующую технику.

— Мы получаем новые, и старые системы борьбы с дронами также работают. То есть мы все время увеличиваем плотность ПВО, но вы сами понимаете, что у нас нет бесконечного количества этих средств, — говорит авиационный эксперт.

Поэтому важным моментом является нанесение ударов по предприятиям по производству дронов врага.

— Надо ежедневно бить по этим предприятиям, чтобы там просто боялись работать. Потому что удар по предприятию, конечно, приостанавливает производство, — подчеркивает Валерий Романенко.

Фронт и прифронтовые города так и остаются в основном под ударами простейших российских дронов Молния и Молния 2, а также новых беспилотников Куб, квадрокоптеров. Там тенденции за последнюю неделю не менялись.

Ситуация на Покровском направлении и на Запорожье

17 апреля украинские военные отбили один из крупнейших штурмов российских захватчиков на мотоциклах на Покровском направлении. В Нацгвардии заявили, что это событие войдет в историю.

Как отмечали аналитики ISW, ВСУ держат оборону Покровска благодаря контратакам и беспилотникам.

Также россияне предприняли попытку наступления на Запорожском направлении, где потеряли 80 человек, 117 – трехсотых и 40 единиц техники.

— То есть это то, о чем мы говорили нашим партнерам — Россия будет делать несколько волн наступлений на Сумском, на Харьковском, на Запорожском направлении и, возможно, на Востоке, потому что они долго там не наступали, — сказал во время брифинга 17 апреля президент Владимир Зеленский.

И тут важна поддержка Украины со стороны партнеров — тогда наступление РФ не будет иметь успеха.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.