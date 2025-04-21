Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Потери РФ на 21 апреля: 670 ликвидированных оккупантов и 10 артсистем
Потери врага на 21 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 670 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 153-е сутки полномасштабной войны превысили 941 тыс.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 21 апреля 2025
- личного состава – около 941 770 (+670);
- танков – 10 679 (+2);
- боевых бронированных машин – 22 273 (+2);
- артиллерийских систем – 26 659 (+10);
- реактивных систем залпового огня – 1 368;
- средств противовоздушной обороны – 1 139;
- самолетов – 370;
- вертолетов – 335;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 33 270 (+30);
- крылатых ракет – 3 148;
- кораблей (катеров) ‒ 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 324 (+50);
- специальной техники – 3 859.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 153-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеНовости ночи 21 апреля: обстрел Украины после “перемирия”, взрывы в Черкассах, Николаеве
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.