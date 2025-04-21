Потери врага на 21 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 670 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 153-е сутки полномасштабной войны превысили 941 тыс.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 21 апреля 2025

  • личного состава – около 941 770 (+670);
  • танков – 10 679 (+2);
  • боевых бронированных машин – 22 273 (+2);
  • артиллерийских систем – 26 659 (+10);
  • реактивных систем залпового огня – 1 368;
  • средств противовоздушной обороны – 1 139;
  • самолетов – 370;
  • вертолетов – 335;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 33 270 (+30);
  • крылатых ракет – 3 148;
  • кораблей (катеров) ‒ 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45 324 (+50);
  • специальной техники – 3 859.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 153-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Новости ночи 21 апреля: обстрел Украины после “перемирия”, взрывы в Черкассах, Николаеве
Головне за ніч 21 квітня 2025

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУРосійська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.