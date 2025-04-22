Украина Реклама Реклама Юлия Захарченко, редактор ленты 22 апреля, 20:24 Защищено: Веселый отдых для малышей — выбираем идеальную качалку для детей Фото: Pexels Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Сейчас смотрят Батьки, новонароджені Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Прямой эфир ICTV Live Последние новости Не будет работать без Украины — Зеленский об идее Трампа передать ЗАЭС под контроль США Выход США из переговоров станет потерей стратегического партнера — Зеленский Украина никогда юридически не признает Крым за Россией — Зеленский РФ пытается вытолкнуть США из переговоров, Украина стремится к их участию — Зеленский Украина не обсуждала новую помощь со США — Зеленский