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Потери РФ на 22 апреля 2025 года превысили 943 тыс. — Генштаб ВСУ

російські окупанти
Фото: Getty Images

Потери РФ на 22 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 130 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 154-е сутки полномасштабной войны достигли 943 060 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 22 апреля 2025

  • личного состава — около 943 060 (+1130) человек;
  • танков — 10 683 (+4);
  • боевых бронированных машин — 22 296 (+19);
  • артиллерийских систем — 26 689 (+26);
  • РСЗО — 1 367;
  • средств ПВО — 1 140 (+1);
  • самолетов — 370;
  • вертолетов — 335;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 33 388 (+118);
  • крылатых ракет — 3 148;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 45 458 (+134);
  • специальной техники — 3 859.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 154-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
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