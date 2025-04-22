Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 22 апреля 2025 года превысили 943 тыс. — Генштаб ВСУ
Потери РФ на 22 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 130 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 154-е сутки полномасштабной войны достигли 943 060 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 22 апреля 2025
- личного состава — около 943 060 (+1130) человек;
- танков — 10 683 (+4);
- боевых бронированных машин — 22 296 (+19);
- артиллерийских систем — 26 689 (+26);
- РСЗО — 1 367;
- средств ПВО — 1 140 (+1);
- самолетов — 370;
- вертолетов — 335;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 33 388 (+118);
- крылатых ракет — 3 148;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 45 458 (+134);
- специальной техники — 3 859.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 154-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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