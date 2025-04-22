Потери РФ на 22 апреля 2025 года превысили 943 тыс. — Генштаб ВСУ

Потери РФ на 22 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 130 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 154-е сутки полномасштабной войны достигли 943 060 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 22 апреля 2025

личного состава — около 943 060 (+1130) человек;

танков — 10 683 (+4);

боевых бронированных машин — 22 296 (+19);

артиллерийских систем — 26 689 (+26);

РСЗО — 1 367;

средств ПВО — 1 140 (+1);

самолетов — 370;

вертолетов — 335;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 33 388 (+118);

крылатых ракет — 3 148;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 45 458 (+134);

специальной техники — 3 859.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 154-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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