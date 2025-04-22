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Юлия Захарченко, редактор ленты

Выплаты ВПЛ с 1 мая 2025 года: что изменится

гривні
Фото: Pixabay

Правительство продолжило выплаты ВПЛ (внутренне перемещенным лицам), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Внутренние переселенцы имеют возможность получить субсидию на аренду жилья для ВПЛ. Что изменится для украинцев с 1 мая 2025 года — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

ВПЛ: выплаты с 1 мая

Правительство продлило выплаты для внутренне перемещенных лиц еще на четыре месяца с 1 мая 2025 года.

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Как сообщает Национальная социальная сервисная служба Украины, люди, которые уже получали помощь, будут иметь автоматическое продление выплаты ВПЛ. По этой причине не нужно подавать дополнительное заявление.

Как отметили в правительстве, это решение является частью программы Зимняя поддержка. Она объединяет различные виды помощи.

Люди, которые обращаются впервые, могут оформить справку внутренне перемещенного лица и подать заявление на получение финансовой помощи для всей семьи через приложение Дія.

Право на выплаты ВПЛ можно подтвердить путем предоставления документов через ЦПАУ или орган социальной защиты населения, если семья не соответствует критериям из-за уровня доходов, наличия депозитов или дополнительного жилья.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

В Украине действует механизм поддержки внутренне перемещенных лиц — субсидия на аренду жилья.

Для этого нужен договор аренды, чтобы предотвратить случаи неправомерного выселения или внезапного повышения стоимости жилья.

Государство готово компенсировать налог на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор для владельцев жилья, которые предоставляют его в аренду нашим переселенцам.

Для оформления субсидии на аренду ВПЛ и владелец жилья должны заполнить документы, в частности предоставить договор на аренду жилья, подписать заявление о предоставлении субсидии и компенсации части налогов.

В отдельных случаях могут понадобиться сканированные копии документов. Например, о том, что человек является законным представителем, или необходимо решение суда.

Эти документы следует подать в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать как физически, так и онлайн. После этого в течение 10 дней поступит решение о назначении субсидии и ее размера.

Субсидія на оренду житла для ВПО
Субсидія на оренду житла для ВПО
Субсидія на оренду житла для ВПО
Субсидія на оренду житла для ВПО
Субсидія на оренду житла для ВПО
Субсидія на оренду житла для ВПО

Фото: Национальная социальная сервисная служба Украины

Выплаты ВПЛ будет получать ежемесячно на свой карточный счет. Они будут рассчитаны с учетом социальных нормативов.

В то же время владелец жилья ежеквартально будет получать компенсацию на оплату налогов, исходя из социальной стоимости аренды.

Программа Прихисток для ВПЛ

В то же время в Украине действует государственная программа Прихисток. Она предусматривает выплаты владельцам жилья, которые размещают у себя внутренне перемещенных лиц.

Как сообщает Национальная социальная сервисная служба Украины, размер выплаты за ВПЛ составляет 450 грн в месяц за каждое размещенное лицо.

Выплаты назначаются на шесть месяцев с возможностью автоматического продления после проверки на соответствие определенным критериям.

В Национальной социальной сервисной службе отметили, что сейчас назначение выплат в рамках программы Прихисток осуществляют органы Пенсионного фонда Украины.

Виплати ВПО: програма Прихисток

Фото: Национальная социальная сервисная служба Украины

По этой причине такие выплаты украинцам, которые уже предоставляли заявление, будут продолжаться автоматически без дополнительного обращения.

Лицам, которые впервые обратятся за такими выплатами с начала года, нужно подать заявление в ПФУ.

Проект по временному размещению ВПЛ

В то же время в Украине реализуется экспериментальный проект по временному размещению и поддержке внутренне перемещенных лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Такое право имеют ВПЛ пожилого возраста и лица с инвалидностью, которые переместились с территорий активных боевых действий или временно оккупированных регионов, сообщает Национальная социальная сервисная служба Украины.

В частности, услуги по предоставлению убежища, поддержанного проживания, стационарного ухода и социальной адаптации можно получить в государственных некоммерческих предприятиях.

Среди них — Трускавецкий санаторий Родина и Миргородский санаторий Слава, которые относятся к сфере управления Министерства социальной политики Украины.

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