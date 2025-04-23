КНУСА и ВЕЛЮКС Украина договорились совместно развивать строительное образование

16 апреля 2025 года Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА) и компания ВЕЛЮКС Украина подписали меморандум для создания совместных проектов в области образования, науки и инноваций в сфере устойчивого строительства.

Об этом говорится на сайте Минобразования Украины.

КНУСА и компания ВЕЛЮКС Украина начали сотрудничество

Меморандум предусматривает обмен опытом относительно передовых методов и технологий обучения, подходов к проектированию и строительству, привлечение специалистов-практиков к учебному процессу, проведение совместных научных исследований, практического привлечения студентов и популяризацию инженерно-строительных профессий среди молодежи.

Сейчас смотрят

— В современных условиях сотрудничество между университетом и бизнесом становится необходимостью. Оно помогает лучше адаптировать образовательные программы к реальным потребностям отрасли, привлекать практиков к учебному процессу и открывать студентам доступ к новейшим технологиям благодаря международному опыту. Для нас такое партнерство — это возможность сделать подготовку специалистов более прикладной и актуальной, — отметил ректор КНУСА Алексей Днепров.

В свою очередь генеральный директор ВЕЛЮКС Украина Юрий Ткаченко отметил, что компания VELUX уже много лет в мире поддерживает инициативы по развитию устойчивого строительства.

— Мы верим, что инвестировать в образование — это инвестировать в сильную, компетентную и инновационную Украину. Для нас сотрудничество с КНУСА — это ценный мост между теорией и практикой и безусловная поддержка Украины на пути к ее восстановлению, — отметил Юрий Ткаченко.

Сотрудничество КНУСА и компании ВЕЛЮКС Украина предусматривает проведение конференций, семинаров, выставок и конкурсов студенческих работ, поддержку высокого уровня квалификации преподавателей, в частности в сфере устойчивого строительства, а также помощь в подготовке современной учебной литературы.

Более 20 лет в Украине работает датская компания VELUX (в мире — более 80 лет). Она предлагает инновационные решения для естественного освещения, вентиляции и энергоэффективного строительства.

Одна из последних инициатив компании VELUX — это концепт Living Places, целью которого является уменьшение влияния на климат, повышение качества жизни и создание доступного и масштабируемого жилья. Концепт бесплатный и доступный для специалистов отрасли.

Фото: КНУСА

Источник : Минобразования

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.