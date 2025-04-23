Украина и РФ должны пойти друг другу навстречу в переговорах с участием США — Рубио

США могут сделать вывод, что война России против Украины не имеет решения и перейти к “другим приоритетам”, если Москва и Киев не сделают шаги навстречу друг к другу.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью для The Free Press.

Позиции США по поводу войны в Украине

Он повторил, что у российско-украинской войны “нет простого решения”.

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— У этой войны нет военного конца. Мы должны быть откровенны. Россия не собирается просто взять и захватить всю Украину. И Украина не собирается отбросить их назад, туда, где они были до 2014 года. Я бы сказал, что мы участвуем в том, чтобы понять, какова позиция России. Сейчас мы лучше понимаем это, потому что мы действительно начали говорить с ними после трех лет молчания, — сказал он.

При этом он добавил, что США пытаются понять позицию Украины, и выяснить, “находятся ли эти парни вообще в одном районе, поскольку у них совершенно разные почтовые индексы”, добавил Рубио, говоря о Москве и Киеве.

В процессе подобных переговоров Вашингтон и сможет прийти к выводу, насколько РФ и Украина близки друг к другу и возможен ли мир в целом.

— Мы сделали все возможное. Мы потратили много времени и сил на самых высоких уровнях нашего правительства. Мы будем продолжать делать это до тех пор, пока существует реалистичный путь вперед. Если в какой-то момент мы поймем, что мы слишком далеки друг от друга, а движения вперед недостаточно, нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей, — сказал госсекретарь США.

Главный американский дипломат повторил заявления слова президента США Дональда Трампа о том, что “это не наша война” и Америка “пытается помочь всем ее закончить”.

Рубио говоря об Иране, что Трамп привержен “мирному урегулированию”, а потому также хочет положить конец войне России против Украины.

Ранее издание The Washington Post писало, что переговоры между США, Европой и Украиной в Лондоне могли быть сорваны на высоком уровне из-за нежелания Киева признавать оккупацию украинских территорий.

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