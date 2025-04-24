Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 8-м выпуске – на кухне царила пасхальная атмосфера
Исторический прецедент: трое экспрезидентов США выступили с критикой Трампа
Срочно
Киев под комбинированной атакой: 8 погибших, более 70 пострадавших, включая детей
Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года
Конгрессмен США побывал на фронте в Украине и отправил послание Путину
Нуждается в проверке
Валентина Летяк, редактор ленты

РФ атаковала Киев северокорейскими баллистическими KN-23 — Defense Express

балістична ракета
Фото: Getty Images

Во время массированной воздушной атаки на Киев ночью 24 апреля российские войска запустили несколько баллистических северокорейских ракет KN-23.

Об этом свидетельствуют результаты анализа обломков, пишет Defense Express со ссылкой на собственные источники.

Россия использовала для удара по Киеву баллистические ракеты KN-23

— РФ для комбинированного удара по Киеву в ночь на 24 апреля использовала баллистические ракеты KN-23 из КНДР, вместе с крылатыми ракетами и дронами типа Shahed-136, — сообщает военный портал.

Сейчас смотрят

Согласно отчету Воздушных сил ВСУ, страна-агрессор использовала 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, которые были запущены из Брянской, Воронежской и Курской областей. Силы ПВО сбили семь.

Эксперты Defense Express также проанализировали видео из сети с падением KN-23 на жилую застройку, на котором видно еще одно облако от взрыва.

— Должны напомнить, что даже в случае подбития баллистической ракеты она все равно падает и если не было уничтожено боевую часть, то она детонирует на земле, — объясняют они.

По данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, ночью 24 апреля на Киев летело все: Калибры, баллистика, Шахеды. В Киеве и области только дронов зафиксировали 45 единиц.

Читайте также
Удары ракетами и Шахедами: РФ осуществила массированный обстрел Украины
ППО

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Defense Express

балістична ракета, Война в Украине, Київ, КНДР, Северная Корея, Ракетные удары России, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
8 человек ранены, 128 объектов повреждены — последствия ночной атаки Полтавы
Ночная атака на Полтаву: 8 пострадавших, повреждено 128 домов
Можно ли устанавливать испытательный срок ВПЛ в Украине в 2025 году
чи можна встановлювати випробувальний термін ВПО
В МОН сообщили об уменьшении количества бюджетных мест на аспирантуру в 2025 году
кількість бюджетних місць на аспірантуру,
Из соглашения о минералах с США убрано все, что было вне Конституции — Зеленский
Володимир Зеленський
Как сочетать украшения в украинском стиле с современной одеждой
Прикраси в українському стилі

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь