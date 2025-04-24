РФ атаковала Киев северокорейскими баллистическими KN-23 — Defense Express
Во время массированной воздушной атаки на Киев ночью 24 апреля российские войска запустили несколько баллистических северокорейских ракет KN-23.
Об этом свидетельствуют результаты анализа обломков, пишет Defense Express со ссылкой на собственные источники.
Россия использовала для удара по Киеву баллистические ракеты KN-23
— РФ для комбинированного удара по Киеву в ночь на 24 апреля использовала баллистические ракеты KN-23 из КНДР, вместе с крылатыми ракетами и дронами типа Shahed-136, — сообщает военный портал.
Согласно отчету Воздушных сил ВСУ, страна-агрессор использовала 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, которые были запущены из Брянской, Воронежской и Курской областей. Силы ПВО сбили семь.
Эксперты Defense Express также проанализировали видео из сети с падением KN-23 на жилую застройку, на котором видно еще одно облако от взрыва.
— Должны напомнить, что даже в случае подбития баллистической ракеты она все равно падает и если не было уничтожено боевую часть, то она детонирует на земле, — объясняют они.
По данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, ночью 24 апреля на Киев летело все: Калибры, баллистика, Шахеды. В Киеве и области только дронов зафиксировали 45 единиц.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Defense Express