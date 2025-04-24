РФ атаковала Киев северокорейскими баллистическими KN-23 — Defense Express

Во время массированной воздушной атаки на Киев ночью 24 апреля российские войска запустили несколько баллистических северокорейских ракет KN-23.

Об этом свидетельствуют результаты анализа обломков, пишет Defense Express со ссылкой на собственные источники.

Россия использовала для удара по Киеву баллистические ракеты KN-23

— РФ для комбинированного удара по Киеву в ночь на 24 апреля использовала баллистические ракеты KN-23 из КНДР, вместе с крылатыми ракетами и дронами типа Shahed-136, — сообщает военный портал.

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Согласно отчету Воздушных сил ВСУ, страна-агрессор использовала 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, которые были запущены из Брянской, Воронежской и Курской областей. Силы ПВО сбили семь.

Эксперты Defense Express также проанализировали видео из сети с падением KN-23 на жилую застройку, на котором видно еще одно облако от взрыва.

— Должны напомнить, что даже в случае подбития баллистической ракеты она все равно падает и если не было уничтожено боевую часть, то она детонирует на земле, — объясняют они.

По данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, ночью 24 апреля на Киев летело все: Калибры, баллистика, Шахеды. В Киеве и области только дронов зафиксировали 45 единиц.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Defense Express

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