Для бытовых потребителей тарифы на свет пока не меняются и остаются на уровне 4,32 грн за 1 кВт • ч (согласно постановлению №632 цена действует до конца апреля 2025 года). А вот для бизнеса в 2025 году произошло повышение.

Какие действуют тарифы на электроэнергию для бизнеса в Украине и от чего зависит цена — читайте в материале Фактов ICTV.

Тарифы на электроэнергию для бизнеса: от чего зависит цена

В Украине тариф на электроэнергию для бизнеса состоит из тарифов на распределение и передачу электроэнергии, стоимости электроэнергии и налога на добавленную стоимость.

В 2025 году произошло повышение тарифов на электроэнергию для предприятий. Это связано с колебанием валютного курса, влиянием инфляционных процессов.

Также на рост цены на свет влияет:

расходы на компенсацию технологических потерь;

сокращение объемов производства и передачи электроэнергии;

обслуживание и расходы, связанные с возобновлением источников энергии.

Какие тарифы на электроэнергию для предприятий 2025

Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг, утвердила решение об увеличении тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса.

Таким образом тариф на электроэнергию для бизнеса в Украине в 2025 году составляет 686,23 грн за 1 МВт • ч (согласно постановлению НКРЭКУ № 2200 от 19 декабря 2024 года).

НЭК Укрэнерго отмечает, что тариф на услуги по передаче электрической энергии для предприятий зеленой электрометаллургии составляет — 359,55 грн за 1 МВт/ч.

Обратите внимание! Тарифы на распределение электроэнергии для бизнеса могут несколько отличаться, в зависимости от поставщика. Кроме того, они зависят от класса напряжения (1-й или 2-й).

Для первого класса напряжения (высоковольтные линии) тариф будет ниже, а для второго класса напряжения (низковольтные линии) тариф будет выше.

Тариф на распределение электроэнергии для всех облэнерго устанавливает НКРЭКУ (Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг).

Стоит отметить, что субсидии для бизнеса не действуют. Все расходы предприятия оплачивают самостоятельно в полном объеме.

