Потери РФ на 24 апреля: минус 1 060 оккупантов и почти полсотни артсистем

Потери врага на 24 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 060 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 156-е сутки полномасштабной войны превысили 945 тыс.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 24 апреля 2025

личного состава – около 945 330 (+1 060);

танков – 10 694 (+3);

боевых бронированных машин – 22 312 (+5);

артиллерийских систем – 26 823 (+49);

реактивных систем залпового огня – 1 369 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 141;

самолетов – 370;

вертолетов – 335;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 33 660 (+134);

крылатых ракет – 3 148;

кораблей (катеров) ‒ 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 45 755 (+134);

специальной техники – 3 860.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.