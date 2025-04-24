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Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ на 24 апреля: минус 1 060 оккупантов и почти полсотни артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 24 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 060 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 156-е сутки полномасштабной войны превысили 945 тыс.

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Потери РФ на 24 апреля 2025

  • личного состава – около 945 330 (+1 060);
  • танков – 10 694 (+3);
  • боевых бронированных машин – 22 312 (+5);
  • артиллерийских систем – 26 823 (+49);
  • реактивных систем залпового огня – 1 369 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 141;
  • самолетов – 370;
  • вертолетов – 335;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 33 660 (+134);
  • крылатых ракет – 3 148;
  • кораблей (катеров) ‒ 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45 755 (+134);
  • специальной техники – 3 860.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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