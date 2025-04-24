Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 24 апреля: минус 1 060 оккупантов и почти полсотни артсистем
Потери врага на 24 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 060 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 156-е сутки полномасштабной войны превысили 945 тыс.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 24 апреля 2025
- личного состава – около 945 330 (+1 060);
- танков – 10 694 (+3);
- боевых бронированных машин – 22 312 (+5);
- артиллерийских систем – 26 823 (+49);
- реактивных систем залпового огня – 1 369 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 141;
- самолетов – 370;
- вертолетов – 335;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 33 660 (+134);
- крылатых ракет – 3 148;
- кораблей (катеров) ‒ 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 755 (+134);
- специальной техники – 3 860.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.