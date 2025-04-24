Зеленский о ночной атаке: Немедленно возвращаюсь из ЮАР в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский, который всего несколько часов назад прибыл с рабочим визитом в ЮАР, отменяет часть программы и немедленно возвращается в Украину.

Реакция Зеленского на ночную атаку 24 апреля

Утром стало известно, что Владимир Зеленский сократил свой зарубежный визит в ЮАР из-за вражеской ночной атаки на Украину 24 апреля.

Глава государства возвращается домой сразу после встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

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Президента ЮАР, который председательствует в G20, Владимир Зеленский ознакомит с ситуацией и объявит о необходимости активизировать глобальные дипломатические усилия.

– Прекращение ударов нужно немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах – в возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей, – отметил глава государства.

Все необходимые встречи в ЮАР из-за срочного отъезда президента Украины проведет министр иностранных дел Андрей Сибига.

Глава МИД должен полностью проинформировать политических и общественных лидеров ЮАР о ситуации в Украине.

Министру обороны Украины Владимир Зеленский тем временем поручил немедленно связаться с партнерами по украинским запросам для укрепления противовоздушной обороны.

– Сорок четыре дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение Соединенных Штатов. Сорок четыре дня, как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это. Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле, – убежден глава государства.

Пользуясь случаем, Владимир Зеленский поблагодарил всех в мире, кто поддерживает Украину и украинцев.

Что известно о ночной атаке на Украину 24 апреля

Во время ночной атаки на Украину 24 апреля армия РФ применила 70 ракет и 145 дронов.

ПВО ликвидировала 48 ракет и 64 БпЛА. Еще 68 дронов-имитаторов были локационно утрачены.

Только в Киеве, который был основным направлением ударов оккупантов, погибли восемь человек.

Еще 77 получили ранения.

Кроме столицы, в результате ночной атаки пострадали также Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельнитчина.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Владимир Зеленский

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