Украина подтвердила принципиальные позиции: МИД об ИПСО с “мирными планами”
Определенные люди, не заинтересованные в мирных переговорах для окончания полномасштабной войны России против Украины, вбрасывают в информационное пространство различную информацию, которая не соответствует действительности.
Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сказал во время брифинга.
МИД Украины о манипуляциях с мирными переговорами
Журналисты спросили у спикера МИД о документе, в котором якобы отражено общее видение Великобритании, Франции, Германии и Украины о путях окончания войны, переданном американскому президенту Дональду Трампу от спецпредставителя США Кита Келлога.
— Я могу подтвердить, что на переговорах в Лондоне украинская сторона так же, как и на предыдущих переговорах, подтвердила принципиальные позиции в рамках более широкого долгосрочного мирного урегулирования, — заявил Тихий.
По его словам, речь идет не о прекращении огня и тишине сейчас, а в целом о более широком и долгом мирном урегулировании войны.
Тихий обратил внимание, что три принципиальные позиции Украины не изменились. В частности, Украина никогда не признает свои территории российскими.
Также Украина никогда не даст согласия на любое ограничение ВСУ, Сил обороны, оборонных возможностей и промышленности, а также военной помощи от партнеров.
Кроме того, ни одна третья страна не имеет права вето на выбор Украиной альянсов или союзов.
Комментируя различные публикации в СМИ, спикер МИД Украины призвал всех ориентироваться на официальную информацию от главы государства, Офиса президента и Министерства иностранных дел.