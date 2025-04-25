Украина работает на разных уровнях над дальнейшими контактами с США — МИД

Украина продолжает работать над дальнейшими контактами с американской стороной и рассчитывает, что они состоятся в ближайшее время.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Георгий Тихий отметил, что во время переговоров в Лондоне украинская делегация встретилась со спецпредставителем США генералом Китом Келлогом.

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— По состоянию на сейчас мы работаем над дальнейшими контактами Украины и США на разных уровнях. Рассчитываем, что эти контакты состоятся, потому что сейчас важно держаться этого диалога, иметь обмен позициями, обмен мнениями — дипломатично, не через СМИ, — сказал спикер.

По его словам, сейчас идет тяжелая, детальная, сложная, напряженная дипломатическая работа, большинство которой идет вне объективов камер.

— Призываю всех граждан Украины верить в украинскую дипломатию, — подчеркнул Георгий Тихий.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы уже готова к переговорам и заключению мирного соглашения. В то же время он отметил, что договориться с президентом Владимиром Зеленским оказалось сложнее.

Перед этим Дональд Трамп подверг критике заявление президента Украины Владимира Зеленского о юридическом непризнании оккупации Крыма со стороны России.

А еще западные СМИ со ссылкой на свои источники написали о возможных условиях мирного соглашения от США.

Фото: Георгий Тихий/Facebook

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