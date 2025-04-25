Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 25 апреля: уничтожено 1170 оккупантов и 72 артсистемы
Потери врага на 25 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 157-е сутки полномасштабной войны превысили 946 тыс.
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Потери РФ на 25 апреля 2025
- личного состава – около 946 500 (+1 170);
- танков – 10 703 (+9);
- боевых бронированных машин – 22 315 (+3);
- артиллерийских систем – 26 895 (+72);
- реактивных систем залпового огня – 1 372 (+3);
- средств противовоздушной обороны – 1 144 (+3);
- самолетов – 370;
- вертолетов – 335;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 33 779 (+119);
- крылатых ракет – 3 196 (+48);
- кораблей (катеров) ‒ 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 906 (+151);
- специальной техники – 3 860.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 157-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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