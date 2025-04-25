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Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ на 25 апреля: уничтожено 1170 оккупантов и 72 артсистемы

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 25 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 157-е сутки полномасштабной войны превысили 946 тыс.

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Потери РФ на 25 апреля 2025

  • личного состава – около 946 500 (+1 170);
  • танков – 10 703 (+9);
  • боевых бронированных машин – 22 315 (+3);
  • артиллерийских систем – 26 895 (+72);
  • реактивных систем залпового огня – 1 372 (+3);
  • средств противовоздушной обороны – 1 144 (+3);
  • самолетов – 370;
  • вертолетов – 335;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 33 779 (+119);
  • крылатых ракет – 3 196 (+48);
  • кораблей (катеров) ‒ 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45 906 (+151);
  • специальной техники – 3 860.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 157-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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