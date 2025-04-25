Зеленский: Украина не имеет достаточно оружия для возвращения Крыма военным путем

Украина действительно не имеет достаточного количества оружия, чтобы вернуть контроль над оккупированным РФ полуостровом Крым вооруженным путем. Но есть разные возможности для давления на Россию, чтобы обсуждать территориальные вопросы после полного прекращения огня.

Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о российской оккупации Крыма

— Это правда, что говорит президент Трамп. Я согласен с ним, что у нас сегодня нет достаточно оружия. Именно оружия, не людей. Наши люди — это самое главное. Но говорить, что у нас нет армии — это неправда, — заявил Зеленский.

По его мнению, в мире есть возможности санкционного или иного экономического и дипломатического давления, чтобы обсуждать территориальные вопросы, но только после полного и безусловного прекращения огня Россией.

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Как пояснил Зеленский, Украина в любое время готова к диалогу в различных форматах, но после реального сигнала и готовности РФ к окончанию полномасштабной войны. Таким сигналом может быть безусловное прекращение огня.

Он подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически российскими любые временно оккупированные территории — позиция украинской стороны остается неизменной и законной с точки зрения международного права.

— Даже те страны, которые балансируют постоянно между нами и Россией, признают территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности относительно полуострова Крым, — подчеркнул Зеленский.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не должна была поднимать вопрос вступления в НАТО, а Крым “останется под контролем Российской Федерации”.

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