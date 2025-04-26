Ночная атака на Украину: РФ запустила Оникс, две ракеты Х-31П и 114 дронов

Во время ночной атаки 26 апреля Россия запустила в сторону Украины противокорабельную ракету Оникс, две противорадиолокационные ракеты Х-31П, а также 114 ударных БпЛА и дронов-имитаторов других типов.

Ночная атака на Украину: результаты работы ПВО

С вечера 25 апреля и в течение ночи 26 апреля российские оккупанты атаковали Украину противокорабельной ракетой Оникс, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П и 114-ю ударными БпЛА из районов Курска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска.

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 66 ударных дронов типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере, Юге и в Центре страны.

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Еще 31 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).

К сожалению, в результате вражеской атаки пострадали Кировоградская. Харьковская, Киевская и Днепропетровская области.

В частности, ночью 26 апреля в результате атаки российских дронов в Каменском Днепропетровской области произошел пожар в двух квартирах жилой девятиэтажки. В целом пострадали три многоквартирных дома и шесть авто.

Погиб мужчина, еще четыре человека ранены. Среди пострадавших — 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 158-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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