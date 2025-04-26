Трамп предварительно согласился на гарантии безопасности для Коалиции желающих – Telegraph

США в частном порядке предложили предоставить гарантии безопасности Коалиции желающих — блока стран, который рассматривает размещение и поддержку своих войск в Украине в случае мирного урегулирования между Киевом и Москвой, пишет The Telegraph.

Трамп непублично поддержал Коалицию желающих

По данным издания, американские чиновники “открыли дверь” для предоставления разведданных и материально-технической поддержки британским и европейским солдатам для поддержки мирного соглашения по Украине с суши, воздуха и моря.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение “довольно близко”, после того как Стив Уиткофф, дипломатический представитель США, провел личные переговоры с Владимиром Путиным, президентом России.

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Развитие событий в ходе переговоров рассматривается в Кабинете министров Великобритании как “значительный прорыв”, отмечает The Telegraph, поскольку британский премьер-министр Кир Стармер уже два месяца добивается от Трампа таких гарантий.

При этом вопрос о том, готовы ли США вмешаться в ситуацию, если западные солдаты подвергнутся нападению со стороны России, что является критическим моментом для жизнеспособности проекта, остается открытым.

Кир Стармер, Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сегодня приехали в Рим, куда также прибыл украинский лидер Владимир Зеленский, чтобы провести в последний путь Папу Римского, который умер 21 апреля. Ожидается, что лидеры проведут неофициальные беседы по теме войны Украине, хотя официальных встреч не запланировано.

В пятницу Трамп заявил, что “Россия и Украина, я думаю, идут в ногу”.

— Я думаю, мы очень близки. Никаких сроков. Я просто хочу сделать это как можно быстрее, — добавил он.

Инициативы Коалиции желающих

Стармер и Макрон продвигают предложение Коалиции желающих, согласно которому европейские союзники будут использовать своих солдат для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения.

Более 30 стран заявили о своей поддержке, хотя лишь немногие из них публично предложили ввести войска на территорию Украины.

Главный вопрос заключается в том, готов ли Вашингтон предоставить то, что британские деятели назвали “гарантией безопасности” или “подкреплением” для этих сил.

Европейские лидеры согласны с тем, что Трамп не захочет предоставлять войска, но также и с тем, что поддержка США необходима для того, чтобы сдерживающие силы работали.

Публично Трамп часто отмахивается от призывов предоставить гарантии безопасности. Он утверждал, что американцы, въезжающие в Украину, чтобы получить доступ к редким минералам, остановят нападение России.

Однако, как пишет The Telegraph, в частном порядке американские переговорщики в последние недели дали понять, что готовы оказать поддержку и помощь западным силам.

Одной из обсуждаемых форм помощи является обмен разведданными. Это уже является основой исторических “особых отношений” между США и Великобританией.

Другая форма — материально-техническая поддержка. Европейским самолетам, военным судам и солдатам на земле понадобятся цепочки поставок и помощь в понимании российских передвижений в Украине и за ее пределами.

Трамп рассматривает поддержку Коалиции желающих

Премьер-министр Стармер намекнул на прогресс за кулисами в интервью The Telegraph в четверг, когда его спросили, предложил ли Трамп гарантии безопасности.

— Обсуждения продолжаются, и он неоднократно говорил, что прикроет нас, как вы знаете. И я ясно дал понять, что это важный компонент того, что нам нужно сделать, — сказал премьер Британии.

Впрочем, пока ничего не решено, а переговоры о мирном урегулировании продолжаются. Украина и ее союзники требуют, чтобы Крым не был официально принят в состав России.

Высокопоставленные британские деятели подчеркивают, что трудно предсказать, что и когда в конечном итоге одобрит господин Трамп.

Дональд Трамп отказался прямо пообещать, что Вашингтон будет готов прийти на помощь европейским союзникам, если они подвергнутся нападению российских войск, сохраняя мир в Украине.

Оперативные дискуссии о Коалиции желающих были разделены на четыре так называемых блока военной активности — небо, море, земля и “регенерация”.

В первом и втором случае европейские союзники будут каким-то образом контролировать воздушное пространство над Украиной и Черным морем, чтобы убедиться, что Россия не нарушает условия мира.

Третий касается размещения войск на территории Украины. Кир Стармер и Макрон публично заявили о такой возможности, которая выходит за рамки их участия в конфликте на сегодняшний день.

Ожидается, что британская военная подготовка украинских солдат, называемая операцией Интерфлекс, будет перенесена из Великобритании на запад Украины. Дальнейшее развертывание британских солдат, выходящее за рамки этого ограниченного участия, все еще рассматривается, настаивают британские источники.

Вероятно, именно украинские солдаты, а не западные войска, будут стоять на линии фронта с Россией после любого мирного урегулирования.

Четвертое направление планов коалиции — “регенерация” — касается того, как украинские военные, которые сейчас считаются самой смертоносной боевой силой в Европе, могут быть поддержаны в долгосрочной перспективе.

Некоторые на Даунинг-стрит считают, что это самый важный элемент в сдерживании России от нового вторжения.

Необходимо будет решить вопрос о том, смогут ли европейские союзники продолжать поставлять оружие Украине после прекращения огня, а также о том, санкционируют ли США продажу оружия Киеву.

Согласно британским планам, эти четыре различных элемента не обязательно должны быть задействованы одновременно. Сразу после заключения соглашения о прекращении огня, вероятно, украинские солдаты в одиночку будут обеспечивать сдерживание, а позже к ним присоединятся силы коалиции.

Со временем к ним может добавиться поддержка со стороны европейских самолетов, кораблей и наземных войск.

Источник : The Telegraph

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