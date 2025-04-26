Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 26 апреля: уничтожено 1110 оккупантов и 70 артсистем
Потери РФ на 26 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1110 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 158-е сутки полномасштабной войны достигли 947 610 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 26 апреля 2025
- личного состава — около 947 610 (+1110) человек;
- танков — 10 711 (+8);
- боевых бронированных машин — 22 320 (+5);
- артиллерийских систем — 26 965 (+70);
- РСЗО — 1 372;
- средств ПВО — 1 145 (+1);
- самолетов — 370;
- вертолетов — 335;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 897 (+118);
- крылатых ракет — 3 196;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 46 051 (+145);
- специальной техники — 3 860.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 158-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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