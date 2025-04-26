Потери РФ на 26 апреля: уничтожено 1110 оккупантов и 70 артсистем

Потери РФ на 26 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1110 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 158-е сутки полномасштабной войны достигли 947 610 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 26 апреля 2025

личного состава — около 947 610 (+1110) человек;

танков — 10 711 (+8);

боевых бронированных машин — 22 320 (+5);

артиллерийских систем — 26 965 (+70);

РСЗО — 1 372;

средств ПВО — 1 145 (+1);

самолетов — 370;

вертолетов — 335;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 897 (+118);

крылатых ракет — 3 196;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 46 051 (+145);

специальной техники — 3 860.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 158-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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