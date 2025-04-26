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Валентина Летяк, редактор ленты

Потери РФ на 26 апреля: уничтожено 1110 оккупантов и 70 артсистем

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Потери РФ на 26 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1110 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 158-е сутки полномасштабной войны достигли 947 610 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 26 апреля 2025

  • личного состава — около 947 610 (+1110) человек;
  • танков — 10 711 (+8);
  • боевых бронированных машин — 22 320 (+5);
  • артиллерийских систем — 26 965 (+70);
  • РСЗО — 1 372;
  • средств ПВО — 1 145 (+1);
  • самолетов — 370;
  • вертолетов — 335;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 897 (+118);
  • крылатых ракет — 3 196;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 46 051 (+145);
  • специальной техники — 3 860.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 158-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
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