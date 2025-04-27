Карта боевых действий на 27 апреля 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения.

Такие данные 27 апреля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 27 апреля 2025

Ситуация в Украине на 27 апреля 2025

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курском направлении украинские защитники остановили 15 штурмовых действий захватчиков.

Кроме того, враг нанес 20 авиаударов, сбросив 37 корректируемых авиационных бомб, совершил 296 обстрелов, 14 из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении произошло четыре атаки захватчиков.

Украинские защитники отбивали штурмовые действия противника недалеко от Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза.

Пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи Надии, Грековки, Нового, Новомихайловки, в направлении Серебрянки.

На Северском направлении украинские военные успешно остановили три вражеские атаки в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты 13 раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 29 атак в районах Дружбы, Леонидовки, Крымского и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора вблизи Сухой Балки, Елизаветовки, Новоторецкого, Проминя, Лисовки, Даченского, Удачного, Успеновки, Преображенки, Котляровки и Андреевки.

На Новопавловском направлении армия РФ совершила 13 атак неподалеку от Привольного, Днепроэнергии и Разлива.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Степового, Малой Токмачки и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях враг к наступательным действиям не прибегал.

Потери РФ на 27 апреля 2025

личного состава – около 948 640 (+1 030);

танков – 10 719 (+8);

боевых бронированных машин – 22 325 (+5);

артиллерийских систем – 27 007 (+42);

реактивных систем залпового огня – 1 373 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 145;

самолетов – 370;

вертолетов – 335;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 34 011 (+114);

крылатых ракет – 3 196;

кораблей (катеров) ‒ 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 46 187 (+136);

специальной техники – 3 860.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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