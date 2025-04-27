Следующая неделя станет решающей в переговорах по войне ‒ Рубио

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио считает, что следующая неделя станет решающей в переговорах о прекращении огня в российско-украинской войне.

Об этом 27 апреля Рубио заявил в эфире NBC News.

Важная неделя для мирных переговоров

По его словам Украина и РФ сейчас ближе к заключению мирного соглашения, чем когда-либо за последние три года.

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— Я думаю, что это будет очень важная неделя (речь идет о следующей неделе, — Ред.). Эта неделя будет действительно важной, на которой мы должны принять решение о том, хотим ли продолжать заниматься этим делом (мирными переговорами, — Ред.). Или же пришло время сосредоточиться на каких-то других вопросах, которые в некоторых случаях являются не менее, а то и более важными. Но мы хотим, чтобы это произошло, — утверждает он.

В то же время госсекретарь США не считает, что мирное соглашение будет построено “на доверии”.

— Я думаю, что мирные соглашения должны строиться на проверке, на фактах, на действиях, на реалиях. Итак, это не вопрос доверия. Это вопрос построения подобных вещей, верификации, гарантий безопасности, вещей, которые обсуждались в прошлом, — пояснил он.

Глава внешнеполитического ведомства США пояснил, что именно подобные вопросы сейчас являются предметом переговоров.

— Но сейчас не время, если мы пытаемся сблизить две стороны, последнее, что вы хотите сделать, это дать одной из сторон повод отказаться от этих усилий. Мы просто пытаемся достичь мира, — добавил он.

Ранее Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не вводят санкции против России, поскольку это мешает переговорному процессу.

Источник : NBC News

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